Зачем «Лукойлу» ямальская нефть «Меретояханефтегаза»

«Меретояханефтегаз» владеет лицензиями на Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка недр в ЯНАО, суммарные запасы которых оценивались в 1,1 млрд т нефти. Изначально «Газпром нефть» в качестве основного партнера для добычи на этих месторождениях рассматривала англо-голландскую Shell. Летом 2019 г. компании даже заключили на ПМЭФе соглашение по созданию СП на базе проекта. Но уже в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса Shell вынуждена была снизить сразу на 20% (до $20 млрд) планы по размеру капитальных вложений. В итоге компания отказалась от участия в российском СП на базе «Меретояханефтегаза».