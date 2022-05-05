Газета
Бизнес

Зачем «Лукойлу» ямальская нефть «Меретояханефтегаза»

Добыча в России из-за санкций становится более привлекательной, чем активы за рубежом
Матвей Катков
Евгений Разумный / Ведомости

«Лукойл» 4 мая стал владельцем 50% в СП с «Газпром нефтью» на базе «Меретояханефтегаза», следует из данных ЕГРЮЛ. Таким образом, компании завершили процесс создания совместного предприятия.

О том, что «Лукойл» намерен приобрести у «Газпром нефти» долю в крупном добычном проекте в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), занимавший тогда пост президента «Лукойла» Вагит Алекперов говорил еще в июне 2021 г. В сентябре был подписан договор о создании СП, а в конце декабря прошлого года – договор купли-продажи доли. 

Паритетное СП создано для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. Сумма сделки составила 52 млрд руб., включая переуступку 50% прав требования по займам «Газпром нефти» на сумму 35 млрд руб. Кроме того, компании согласовали программу геологического доизучения участков, принадлежащих «Меретояханефтегазу», в размере 8,9 млрд руб., которую должен профинансировать «Лукойл». 

«Лукойл» объявил о делистинге депозитарных расписок за рубежом

«Меретояханефтегаз» владеет лицензиями на Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка недр в ЯНАО, суммарные запасы которых оценивались в 1,1 млрд т нефти. Изначально «Газпром нефть» в качестве основного партнера для добычи на этих месторождениях рассматривала англо-голландскую Shell. Летом 2019 г. компании даже заключили на ПМЭФе соглашение по созданию СП на базе проекта. Но уже в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса Shell вынуждена была снизить сразу на 20% (до $20 млрд) планы по размеру капитальных вложений. В итоге компания отказалась от участия в российском СП на базе «Меретояханефтегаза».

Проект по разработке месторождений, которыми владеет «Меретояханефтегаз», будет продолжаться в условиях жестких санкций, введенных против России США, Великобританией и ЕС из-за проведения специальной военной спецоперации на Украине. Ряд крупных зарубежных инвесторов (Shell, BP и Equinor) уже объявили о выходе из российских нефтегазовых проектов, а ограничения на закупки российской нефти и логистические проблемы уже вызвали трудности со сбытом. Это приводит к снижению добычи нефти в РФ.

В начале апреля вице-премьер РФ Александр Новак признавал, что по итогам апреля добыча нефти в стране снизится на 4-5% к уровню марта 2022 г. «В переработке также будут корректировки, также будет снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов», – отмечал он (цитата по «Интерфаксу»). 4 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС до конца года полностью отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. По оценкам Международного энергетического агентства, на фоне санкции и отказа ЕС от покупки российской нефти добыча в России по итогам 2022 г. может сократиться на 30%.

Страны ОПЕК+ решили сохранить текущий план увеличения добычи нефти

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что текущее ухудшение внешнеполитической ситуации не отразится на перспективах СП на базе «Меретояханефтегаза». «Подобные проекты создаются с расчетом на десятилетия, “Лукойл” и “Газпром нефть” обсуждали его реализацию в прошлом году. Даже с учетом возможного падения добычи на 30% в текущем году в долгосрочной перспективе препятствием для “Меретояханефтегаза” это не станет», – сказал он «Ведомостям».

Эксперт добавил, что заключение сделки также можно рассматривать как сигнал о том, что «Лукойл» планирует увеличить присутствие в российских проектах. Ранее компания активно скупала доли в добычных проектах за рубежом, особенно на шельфе Каспия. В феврале 2022 г. «Лукойл» закрыл сделку по приобретению за $1,45 млрд у малазийской Petronas 9,99% в проекте по разработке газоконденсатного месторождения Шах-Дениз на шельфе в азербайджанском секторе Каспия (оператором проекта с долей 29,9% является британская BP). 

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач согласен, что «критических рисков» для СП «Лукойла» и «Газпром нефти» сложившаяся ситуация на нефтяном рынке не несет.

«Обе компании обладают и компетенциями, и финансовыми ресурсами для его реализации. Рынки [сбыта] найдутся, так как большая часть потребителей нефти в мире не присоединилась к санкциям и тем более к нефтяному эмбарго, – говорит эксперт. – Они будут продолжать покупать российскую нефть, возможно, через более сложные логистические и коммерческие цепочки, но высокие цены на рынке сгладят этот негативный эффект».

«Ведомости» направили запросы в «Лукойл» и «Газпром нефть». 

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных