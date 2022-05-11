«AliExpress Россия» сокращает сотрудников «ненужных» отделов

«AliExpress Россия» сокращает сотрудников «ненужных» отделовОнлайн-торговля на фоне санкций притормозила и наем персонала
Российско-китайский маркетплейс «AliExpress Россия» сократил часть сотрудников. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с ситуацией на рынке электронной коммерции, а также бывший сотрудник компании, попавший под сокращение. В «AliExpress Россия» не ответили на запрос «Ведомостей».
По словам одного из собеседников, увольнения затронули до 40% текущего персонала. Сокращения в СП начались месяц назад, добавляет он. В частности, по его словам, сокращали сотрудников направлений, которые оказались «неактуальными» после начала специальной военной операции и ввода антироссийских санкций, это коснулось экспорта и импорта товаров (собственных закупок).
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