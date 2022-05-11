«AliExpress Россия» сокращает сотрудников «ненужных» отделов

По словам одного из собеседников, увольнения затронули до 40% текущего персонала. Сокращения в СП начались месяц назад, добавляет он. В частности, по его словам, сокращали сотрудников направлений, которые оказались «неактуальными» после начала специальной военной операции и ввода антироссийских санкций, это коснулось экспорта и импорта товаров (собственных закупок).