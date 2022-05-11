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«AliExpress Россия» сокращает сотрудников «ненужных» отделов

Онлайн-торговля на фоне санкций притормозила и наем персонала
Анастасия Курашева Маргарита Соболь
«AliExpress Россия» не единственный маркетплейс в России, который задумался о сокращении сотрудников / Андрей Гордеев / Ведомости

Российско-китайский маркетплейс «AliExpress Россия» сократил часть сотрудников. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с ситуацией на рынке электронной коммерции, а также бывший сотрудник компании, попавший под сокращение. В «AliExpress Россия» не ответили на запрос «Ведомостей».

По словам одного из собеседников, увольнения затронули до 40% текущего персонала. Сокращения в СП начались месяц назад, добавляет он. В частности, по его словам, сокращали сотрудников направлений, которые оказались «неактуальными» после начала специальной военной операции и ввода антироссийских санкций, это коснулось экспорта и импорта товаров (собственных закупок).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных