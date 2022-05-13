Газпромбанк разрешил Petropavlovsk продавать золото третьим лицам

Газпромбанк разрешил Petropavlovsk продавать золото третьим лицамЗа счет этого золотодобытчик может погашать займы без продажи активов
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России – Petropavlovsk получила разрешение от своего кредитора Газпромбанка (ГПБ) продавать золото третьим лицам. Об этом Petropavlovsk сообщила 12 мая. Согласно условиям выданных ГПБ займов, компания обязана продавать банку 100% добытого золота.
Petropavlovsk отмечает, что уже нашла новых покупателей и обратилась за лицензией на экспорт золота. Компания также получила уведомление от банка о том, что он может отозвать разрешение на продажу золота третьим лицам в любое время и не предоставлять его далее.
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