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Газпромбанк разрешил Petropavlovsk продавать золото третьим лицам

За счет этого золотодобытчик может погашать займы без продажи активов
Василий Милькин
Разрешение ГПБ продавать золото третьим лицам позволит Petropavlovsk не останавливать операционную деятельность / Petropavlovsk

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России – Petropavlovsk получила разрешение от своего кредитора Газпромбанка (ГПБ) продавать золото третьим лицам. Об этом Petropavlovsk сообщила 12 мая. Согласно условиям выданных ГПБ займов, компания обязана продавать банку 100% добытого золота.

Petropavlovsk отмечает, что уже нашла новых покупателей и обратилась за лицензией на экспорт золота. Компания также получила уведомление от банка о том, что он может отозвать разрешение на продажу золота третьим лицам в любое время и не предоставлять его далее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных