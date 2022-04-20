УГМК выкупила у Газпромбанка долг Petropavlovsk

Основная сфера работы УГМК – производство меди, цинка и угля. Но компания также получает золото и серебро как сопутствующие компоненты при добыче цветных металлов. Объем добычи золота УГМК не раскрывает. В 2017 г. гендиректор и совладелец компании Андрей Козицын говорил ТАСС, что добыча составляет более 10 т в год (352 700 унций). В материалах УГМК указано, что ее доля на российском рынке золота составляет 4%, компания называет себя шестым по величине производителем золота в России – наравне с Nordgold. Добыча Nordgold в России, по данным Союза золотопромышленников, в 2020 г. составила 14,7 т, или 471 000 унций, в 2021 г. – 13,2 т, или 424 700 унций.