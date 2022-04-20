УГМК выкупила у Газпромбанка долг Petropavlovsk

УГМК выкупила у Газпромбанка долг PetropavlovskТеперь она сможет получить активы золотодобытчика в случае дефолта
Компания «УГМК-Инвест» (входит в холдинг УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына) получила права по кредиту золотодобывающей компании Petropavlovsk в Газпромбанке на $200 млн. Об этом сообщила 20 апреля Petropavlovsk.
Перед передачей прав по кредиту УГМК Газпромбанк (ГПБ) уведомил Petropavlovsk о требовании «незамедлительного погашения задолженности» в размере $201 млн, включая начисленные проценты. «Компания также получила уведомление от компании «УГМК-Инвест» о том, что последняя является правопреемником по срочному займу, и о том, что ГПБ передал все права по срочному займу и соответствующие финансовые документы УГМК», – говорится в сообщении.
Petropavlovsk также сообщила о требовании банка до 26 апреля 2022 г. погасить задолженность по другой кредитной линии – на $87,1 млн с учетом процентов. В пресс-релизе отмечается, что золотодобывающая компания вместе с консультантами «изучает возможные последствия данного уведомления».
В конце марта 2022 г. зарегистрированная в Британии Petropavlovsk, входящая в пятерку крупнейших золотодобытчиков России, сообщила, что из-за включения Газпромбанка в британский санкционный лист лишилась возможности расплачиваться по кредитам. Великобритания 24 марта на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине расширила санкционный список, включив в него Газпромбанк, активы которого в Великобритании должны заморозить. Банк приостановил все платежные операции в адрес британских контрагентов.
Газпромбанк – крупнейший кредитор Petropavlovsk, у компании в банке кредит на $200 млн и возобновляемая кредитная линия на $86,7 млн. Санкционные ограничения уже не позволили ей провести два платежа – 25 марта на $560 000 и 28 марта на $9,5 млн. Согласно условиям кредитов, Газпромбанк также приобретает 100% добытого компанией Petropavlovsk золота. Компания ранее указывала, что сложившаяся ситуация также усложняет обслуживание евробондов. В результате золотодобытчик привлек консалтинговую компанию AlixPartners для анализа различных вариантов решения проблемы, среди которых «продажа всех долей компании в ее операционных дочерних предприятиях» («Ведомости» писали об этом 14 апреля).
Право требования досрочного исполнения кредитного обязательства появляется у банка при нарушении заемщиком ковенант (установленных обязательств), говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Например, в качестве ковенанты может быть установлено обязательство поддерживать определенные финансовые показатели, поясняет он. Заемщик может попытаться оспорить требование досрочного погашения в судебном порядке, добавляет юрист.
Основная сфера работы УГМК – производство меди, цинка и угля. Но компания также получает золото и серебро как сопутствующие компоненты при добыче цветных металлов. Объем добычи золота УГМК не раскрывает. В 2017 г. гендиректор и совладелец компании Андрей Козицын говорил ТАСС, что добыча составляет более 10 т в год (352 700 унций). В материалах УГМК указано, что ее доля на российском рынке золота составляет 4%, компания называет себя шестым по величине производителем золота в России – наравне с Nordgold. Добыча Nordgold в России, по данным Союза золотопромышленников, в 2020 г. составила 14,7 т, или 471 000 унций, в 2021 г. – 13,2 т, или 424 700 унций.
Чем владеет Petropavlovsk
Компания Petropavlovsk зарегистрирована в Великобритании, но все ее производственные активы находятся в России, преимущественно в Амурской области. Основные – три горнодобывающих предприятия «Пионер», «Маломыр», «Албын» и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат. В 2021 г. компания сократила производство золота на 18% до 449 800 тройских унций. По данным Союза золотопромышленников России, по добыче золота (13,99 т) она занимает 4-е место в стране после «Полюса» (84,51 т), «Полиметалла» (34,96 т) и Kinross Gold (14,96 т). В 2022 г. Petropavlovsk ожидает снижения производства до 380 000–420 000 унций.
Минеральная база компании на 31 декабря 2020 г. (последние доступные данные) в соответствии с JORC составляла 19,5 млн унций золота, запасы – 7,16 млн унций.
В результате переуступки прав по кредиту расчеты по нему Petropavlovsk теперь будет вести не с Газпромбанком, а с УГМК, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Это подтвердил «Ведомостям» представитель Petropavlovsk.
По мнению экспертов, впоследствии УГМК может получить долю в Petropavlovsk или ее активы. Пучкарев предположил, что из-за развала сделки с «Высочайшим» УГМК выкупила долг Petropavlovsk именно для того, чтобы получить производственные активы золотодобытчика. Это можно будет сделать в случае дефолта по долговым обязательствам, поясняет эксперт. УГМК давно присматривается к крупным золотым активам, а сделка по приобретению «Высочайшего» сорвалась, поэтому логично предположить, что Petropavlovsk будет поглощаться УГМК, соглашается управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Вероятно, долг будет трансформирован в капитал, и УГМК получит долю в Petropavlovsk», – говорит он.
Для УГМК приобретение актива в золотодобыче – это расширение бизнеса, диверсификация и возможность получить компетенции по производству золота из упорных руд, поясняет Гришунин. Доступ к Petropavlovsk также дает УГМК возможность эксплуатации Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината. Это позволит компании зарабатывать на переработке руд сторонних производителей.
УГМК заинтересована в покупке золотодобывающего актива, соглашается Пучкарев. По его словам, 2021 г. для УГМК был успешным благодаря росту цен на медь, сейчас стоимость металла также остается на высокой и у компании есть лишние средства для сделок M&A.
Ранее Гришунин оценивал весь Petropavlovsk в $120–150 млн. В случае продажи активов Petropavlovsk на фоне ситуации с санкциями их покупателями могут стать непубличные компании, которые не ведут бизнес за пределами России, говорил он.
Сейчас крупнейшими акционерами Petropavlovsk являются «Южуралзолото» (29,19%), Prosperity Capital Management (9,97%) и Everest Alliance Limited (6,36%). Выручка компании за первое полугодие 2021 г. по МСФО составила $351,9 млн, чистая прибыль – $48,9 млн.
«Ведомости» направили запросы в УГМК и Газпромбанк.