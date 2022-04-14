Золотодобывающая Petropavlovsk устроит распродажу активов из-за санкций

Золотодобывающая Petropavlovsk устроит распродажу активов из-за санкцийПредприятия компании оцениваются в $120–150 млн
Petropavlovsk, входящая в пятерку крупнейших золотодобытчиков России, рассматривает возможность продажи активов из-за антироссийских санкций. Об этом компания сообщила 14 апреля.
Несколько пакетов ограничений против российских компаний, госструктур и бизнесменов были введены ЕС, Великобританией, США и поддержавшими их странами после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине 24 февраля 2022 г.
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