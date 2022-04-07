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Российские компании уходят с иностранных бирж

Но с конвертацией расписок в российские акции могут возникнуть сложности
Екатерина Литова Инга Сангалова
Для российских эмитентов заканчивается история, связанная с обращением их бумаг за рубежом: они будут обязаны провести делистинг своих депозитарных расписок.  / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские компании будут вынуждены уйти с иностранных фондовых бирж, закрыв свои депозитарные программы. Соответствующий закон Госдума приняла 6 апреля: отечественные эмитенты должны провести делистинг с конвертацией депозитарных расписок в российские акции. Размещать расписки российским эмитентам впредь будет запрещено.

Делистинг не затронет акции компаний, торгующихся на иностранных площадках, к примеру «Яндекса», Evraz, Polymetal и Petropavlovsk. Их эмитенты к тому же зарегистрированы за пределами России. Не коснется закон и расписок иностранных эмитентов с российским бизнесом, например головной компании «Тинькофф банка» TCS Group (Кипр), Fix Price (Кипр), ЦИАНа (Кипр), Veon (холдинговая компания «Вымпелкома», Нидерланды).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных