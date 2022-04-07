Российские компании уходят с иностранных бирж

Российские компании уходят с иностранных биржНо с конвертацией расписок в российские акции могут возникнуть сложности
Российские компании будут вынуждены уйти с иностранных фондовых бирж, закрыв свои депозитарные программы. Соответствующий закон Госдума приняла 6 апреля: отечественные эмитенты должны провести делистинг с конвертацией депозитарных расписок в российские акции. Размещать расписки российским эмитентам впредь будет запрещено.
Делистинг не затронет акции компаний, торгующихся на иностранных площадках, к примеру «Яндекса», Evraz, Polymetal и Petropavlovsk. Их эмитенты к тому же зарегистрированы за пределами России. Не коснется закон и расписок иностранных эмитентов с российским бизнесом, например головной компании «Тинькофф банка» TCS Group (Кипр), Fix Price (Кипр), ЦИАНа (Кипр), Veon (холдинговая компания «Вымпелкома», Нидерланды).
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