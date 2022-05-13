Болгария получит газ из Азербайджана уже летом

Болгария получит газ из Азербайджана уже летомНо для замены «Газпрома» может быть ограничено снабжение других стран
Болгария сможет получать азербайджанский газ в полном объеме (1 млрд куб. м) уже с 1 июля, сообщил на слушаниях в парламенте премьер–министр страны Кирилл Петков. «Мы можем получить газ из Азербайджана с 1 июля в полном объеме, эта поставка не зависит от завершения строительства межсистемного газопровода с Грецией», – сообщил глава правительства. Он также добавил, что был подписан договор о поставке сжиженного природного газа (СПГ) на двух танкерах из США.
Азербайджан начал поставлять газ в Европу, в том числе в Болгарию, в конце 2020 г. Согласно 25–летнему контракту, экспорт осуществляется по Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) мощностью 10 млрд куб. м в год, из которых 8 млрд куб. м должно идти в Италию и по 1 млрд куб. м – в Грецию и Болгарию.
Но фактические объемы азербайджанского газа, поступающего в Болгарию, были существенно меньше – в 2021 г. около 350 млн куб. м. Они осуществлялись не напрямую из Азербайджана, а по временному соглашению из Греции, действие которого заканчивается 30 июня 2022 г.
По данным минторга США, Болгария ежегодно потребляет около 3 млрд куб. м газа. «Газпром» по десятилетнему контракту, де–юре истекающему в конце 2022 г., поставлял в страну 2,6 млрд куб. м на условиях «бери или плати». Но на фоне специальной военной операции России на Украине и последовавших за ней западных санкций президент РФ Владимир Путин 31 марта издал указ, обязующий «Газпром» принимать оплату поставок газа в недружественные страны исключительно в рублях. Болгария отказалась от этих условий, поэтому с 27 апреля поставки российского газа в страну прекратились.
Для прямых поставок азербайджанского газа в Болгарии необходимо было завершить строительство газопровода–интерконнектора Греция – Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB), начавшееся еще в мае 2019 г. Позднее сроки завершения строительства интерконнектора неоднократно переносились. В конце марта 2022 г. оператор IGB сообщал, что интерконнектор был подключен к TAP.
27 апреля Петков сообщал, что запуск интерконнектора запланирован на июль, а в сентябре страна сможет получать по нему газ из Азербайджана. Он также отмечал, что для Болгарии это будет означать более низкие цены, чем газ «Газпрома». Кроме того, еще в октябре 2021 г. председатель комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР) Болгарии Иван Иванов заявлял, что цена на поступающий в страну азербайджанский газ примерно в четыре раза ниже, чем цены «Газпрома».
Сейчас поставки азербайджанского газа идут с превышением контрактных объемов, возможно, в ущерб поставкам в Турцию (куда из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу, TANAP, ежегодно поступает около 6 млрд куб. м), отмечает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Это означает, что дополнительных объемов для Европы у Азербайджана нет, а рост поставок в Болгарию после запуска интерконнектора приведет к падению экспорта либо в Грецию, либо в Италию, либо в Турцию», – заключил аналитик.
По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, Болгария может заместить из внешних источников лишь не более двух третей от объема, поставляемого «Газпромом». Эксперт также добавил, что при более негативном сценарии для Софии эта цифра может составить лишь одну треть, то есть менее 1 млрд куб. м газа.
Фролов отметил, что поставки «Газпрома» в Болгарию привязаны к спотовым котировкам на газ с временным лагом 3 месяца. После того как с окончанием отопительного сезона спотовые цены начали снижаться, Болгария могла действительно сэкономить и купить партию СПГ из США дешевле, чем у «Газпрома», добавил эксперт. «Но газовый рынок сохраняет волатильность, поэтому строить долгосрочные прогнозы сейчас сложно», – заключил он.
По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах 11 мая цены опускались ниже $1000 за 1000 куб. м, но затем котировки снова начали расти на фоне падения объемов транзита через Украину из–за перекрытия Киевом маршрута через территорию ЛНР («Ведомости» писали об этом конфликте 12 и 13 мая). 13 мая стоимость июньского фьючерса на TTF поднималась выше $1100 за 1000 куб. м.
Поставки СПГ из США, вопреки заявлениям болгарской стороны, могут оказаться вовсе не дешевле газа «Газпрома», отметила аналитик Vygon Consulting Евгения Попова. «Вспоминается история 2018 г., когда польская PGNIG отрапортовала, что заключила первый контракт на американский СПГ и что его цена будет почти на треть дешевле российского трубопроводного газа, – говорит эксперт. – Нюанс состоял в том, что расчетно дешевле СПГ был в Мексиканском заливе, а доставка до приемного терминала и далее уже была на стороне польской компании».
У Польши, в отличие от Болгарии, свой приемный терминал, заметила Попова. В Болгарии появление такого терминала невозможно, потому что Турция запрещает проход газовозов через свои проливы по соображениям безопасности, напомнила она.
Попова подчеркнула, что покрытие болгарского дефицита возможно только за счет СПГ, а ближайший терминал находится в Греции. При полной загрузке мощностей греческие терминалы смогут принять не более 1,4 млн т СПГ, что эквивалентно 2 млрд куб. м газа. Но, по словам аналитика, сейчас инфраструктура для распределения таких объемов отсутствует: максимальная мощность транспортировки из Греции в Болгарию составляет менее 2 млрд куб. м газа в год.
«Ведомости» направили запросы в азербайджанскую энергокомпанию SOCAR (экспортер газа) и «Булгаргаз».