Болгария получит газ из Азербайджана уже летом

27 апреля Петков сообщал, что запуск интерконнектора запланирован на июль, а в сентябре страна сможет получать по нему газ из Азербайджана. Он также отмечал, что для Болгарии это будет означать более низкие цены, чем газ «Газпрома». Кроме того, еще в октябре 2021 г. председатель комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР) Болгарии Иван Иванов заявлял, что цена на поступающий в страну азербайджанский газ примерно в четыре раза ниже, чем цены «Газпрома».