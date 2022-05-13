«Газпром» теряет доступные экспортные мощности

«Газпром» теряет доступные экспортные мощностиНо остановка трубопровода Ямал – Европа не должна помешать поставить в ЕС до 150 млрд куб. м в 2022 году
После введения 11 мая Россией санкций в отношении польской компании Europol Gaz, которой принадлежит участок трубопровода Ямал – Европа на территории Польши, «Газпром» потерял возможность использовать этот маршрут для экспорта газа, признал 12 мая официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. «Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании Europol Gaz газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – сообщил он.
26 апреля Польша внесла «Газпром» в санкционный список, тем самым заблокировав для него возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам Europol Gaz и получать дивиденды. 11 мая правительство России ввело санкции в отношении 31 иностранной компании, которые являются действующими или бывшими «дочками» «Газпрома» в ЕС и других странах.