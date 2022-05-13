«Газпром» теряет доступные экспортные мощности

После введения 11 мая Россией санкций в отношении польской компании Europol Gaz, которой принадлежит участок трубопровода Ямал – Европа на территории Польши, «Газпром» потерял возможность использовать этот маршрут для экспорта газа, признал 12 мая официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. «Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании Europol Gaz газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – сообщил он.