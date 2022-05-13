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«Газпром» теряет доступные экспортные мощности

Но остановка трубопровода Ямал – Европа не должна помешать поставить в ЕС до 150 млрд куб. м в 2022 году
Матвей Катков
Объекты газопровода «Ямал – Европа» в городе Цеханув в Польше / Алексей Витвицкий / РИА Новости

После введения 11 мая Россией санкций в отношении польской компании Europol Gaz, которой принадлежит участок трубопровода Ямал – Европа на территории Польши, «Газпром» потерял возможность использовать этот маршрут для экспорта газа, признал 12 мая официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. «Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании Europol Gaz газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – сообщил он.

26 апреля Польша внесла «Газпром» в санкционный список, тем самым заблокировав для него возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам Europol Gaz и получать дивиденды. 11 мая правительство России ввело санкции в отношении 31 иностранной компании, которые являются действующими или бывшими «дочками» «Газпрома» в ЕС и других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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