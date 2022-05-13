В России продлили сроки строительства рыбопромысловых объектов

В России продлили сроки строительства рыбопромысловых объектовНо корабелы вряд ли уложатся в новые рамки
Сроки реализации инвестпроектов по строительству судов рыбопромыслового флота продлены на два года, сообщила 13 мая пресс–служба правительства. Соответствующее постановление накануне подписал премьер–министр Михаил Мишустин.
Российские корабелы не успевают построить рыболовецкие суда в рамках программы инвестиционных квот – так называемых «квот под киль» («Ведомости» писали об этом 21 апреля). Из–за антироссийских санкций возникли проблемы со сдачей судов, для которых не успело прийти оборудование от зарубежных поставщиков, говорил представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Теперь судостроителям придется тратить время на перепроектирование судов, а также на изготовление и монтаж нового оборудования.
Государство разрешило направлять 20% квот на вылов рыбы на инвестиционные цели в 2017 г. По правилам, инвестор в рамках квоты под киль должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство – выдать ему разрешение на вылов рыбы. Кроме этого, в 2019 г. на аукционах перераспределено на 15 лет еще 50% крабовых квот. Это принесло бюджету более 142 млрд руб.
Всего к 2025 г. на отечественных верфях должно было быть построено 105 судов для рыбопромышленников, в том числе 41 краболов. Стоимость этих судов составляет около 250 млрд руб., все они заказаны на российских верфях в рамках госпрограммы «квот под киль» со сроком реализации в пять лет (плюс один год задержки для краболовных судов).
К февралю 2022 г. было построено только восемь судов, еще 33 находились в различной стадии готовности, строительство остальных судов не началось.
Новое решение правительства отменяет штрафы за возможные срывы сроков для рыбопромышленников на два года. Продление сроков строительства судов на два года позволит инвесторам избежать рисков расторжения договоров о предоставлении квот и продолжить начатую работу, написала в своем телеграмм–канале курирующий вице–премьер Виктория Абрамченко.
«На наших глазах перестраиваются бизнес–цепочки. Нужно время для поиска новых поставщиков оборудования и комплектующих. Это касается и судостроителей», – подчеркнула она.
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) считают, что в текущих условиях продление сроков реализации инвестпроектов необходимая и своевременная мера. Важна поддержка и самих верфей, которые строят промысловые суда, для наращивания мощностей и количества стапельных мест, передал президент АСРФ Алексей Осинцев «Ведомостям» через своего представителя. По его мнению, инструментом для этого может стать докапитализация, поскольку практически все верфи принадлежат государству.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев напомнил, что общая долговая нагрузка на предприятия отрасли уже превышает 450 млрд руб. Более половины из них приходится на предприятия, которые строят рыбопромысловые суда.
Продление сроков строительства промысловых судов на два года от норматива слишком оптимистично, считает гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, правильнее было бы продлить сроки сдачи судов на два года от фактических по каждому кораблю, а не исходных.
Эксперт также обратил внимание на то, что в постановлении нет решения по тем судам, которые еще не заложены и потребуют радикального перепроектирования. Кроме того, в некоторых случаях заказчики могут захотеть отказаться от судов, поскольку, скорее всего, получат их не с тем оборудованием, на которое рассчитывали, отмечает Бурмистров.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин не уверен, что российские предприятия успеют за два года наладить производства оборудования в РФ. Лучше всего, по его мнению, отрасль поддержит снижение требований по сертификации новых отечественных узлов, а также отказ от налогообложения ввозимых компонентов азиатского производства.