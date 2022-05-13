В России продлили сроки строительства рыбопромысловых объектов

Всего к 2025 г. на отечественных верфях должно было быть построено 105 судов для рыбопромышленников, в том числе 41 краболов. Стоимость этих судов составляет около 250 млрд руб., все они заказаны на российских верфях в рамках госпрограммы «квот под киль» со сроком реализации в пять лет (плюс один год задержки для краболовных судов).