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Верфи не успевают сдать суда для рыболовных компаний из-за санкций

Под угрозой оказалась инвестпрограмма «квот под киль» на 250 млрд рублей
Ксения Потаева
Срок строительства судна по программе «квот под киль» – пять лет, для краболовов предусмотрен год опоздания / Петр Ковалев / ТАСС

Российские корабелы не успевают построить рыболовецкие суда в рамках программы «квот под киль», сообщил «Ведомостям» представитель Объединенной судостроительной компании (ОСК).

Всего к 2025 г. на отечественных верфях должно было быть построено 105 судов для рыбопромышленников, в том числе 41 краболов, следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Стоимость этих судов составляет 250 млрд руб., все они заказаны в рамках госпрограммы инвестиционных квот («квоты под киль»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных