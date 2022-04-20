Верфи не успевают сдать суда для рыболовных компаний из-за санкций

Верфи не успевают сдать суда для рыболовных компаний из-за санкцийПод угрозой оказалась инвестпрограмма «квот под киль» на 250 млрд рублей
Российские корабелы не успевают построить рыболовецкие суда в рамках программы «квот под киль», сообщил «Ведомостям» представитель Объединенной судостроительной компании (ОСК).
Всего к 2025 г. на отечественных верфях должно было быть построено 105 судов для рыбопромышленников, в том числе 41 краболов, следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Стоимость этих судов составляет 250 млрд руб., все они заказаны в рамках госпрограммы инвестиционных квот («квоты под киль»).
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам