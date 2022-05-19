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Весной резко выросли заказы на товары для животных, украшения и кондиционеры

Россияне закупаются впрок из-за опасений роста цен и сбоев в логистике
Ксения Потаева Маргарита Соболь
Кратное увеличение объемов доставки связано с тем, что покупатели начали делать запасы кормов и других товаров для животных из-за роста цен / Евгений Разумный / Ведомости

За март – апрель 2022 г. объемы доставки ювелирных изделий увеличились на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили аналитики логистических компаний ПЭК, DPD и СДЭК. За два весенних месяца операторы перевезли на 49,7% больше климатического и вентиляционного оборудования.

Но самый высокий спрос на перевозки отмечался в сегменте товаров для животных. Абсолютные цифры компании не называют, ссылаясь на закон о защите персональных данных и коммерческую тайну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных