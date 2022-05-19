Весной резко выросли заказы на товары для животных, украшения и кондиционеры

За март – апрель 2022 г. объемы доставки ювелирных изделий увеличились на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили аналитики логистических компаний ПЭК, DPD и СДЭК. За два весенних месяца операторы перевезли на 49,7% больше климатического и вентиляционного оборудования.