Весной резко выросли заказы на товары для животных, украшения и кондиционеры

Весной резко выросли заказы на товары для животных, украшения и кондиционерыРоссияне закупаются впрок из-за опасений роста цен и сбоев в логистике
За март – апрель 2022 г. объемы доставки ювелирных изделий увеличились на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили аналитики логистических компаний ПЭК, DPD и СДЭК. За два весенних месяца операторы перевезли на 49,7% больше климатического и вентиляционного оборудования.
Но самый высокий спрос на перевозки отмечался в сегменте товаров для животных. Абсолютные цифры компании не называют, ссылаясь на закон о защите персональных данных и коммерческую тайну.
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