Продажи электросамокатов выросли минимум в два раза

Причем в этом году спрос распределялся по месяцам уже более равномерно: люди заранее готовились к сезону и покупали такие товары, даже когда на дорогах еще лежал снег, отмечает представитель первого маркетплейса. На «Сбермегамаркете» в категории сезонных видов транспорта больше всего выросли продажи гироскутеров и электросамокатов – более чем в 8 раз. Абсолютные цифры ни одна из компаний не предоставила. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточняет, что в прошлом году в Россию было импортировано порядка 400 000 электросамокатов, но из них ритейлеры фактически реализовали 220 000–230 000. Данных по этому году у него нет.