Продажи электросамокатов выросли минимум в два раза

Продажи электросамокатов выросли минимум в два разаНа таком виде транспорта передвигаться дешевле, чем на такси и автомобилях
Штучные продажи электротранспорта в январе – апреле 2022 г. выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы «М.видео-Эльдорадо», уточнив, что 85% спроса приходилось на электросамокаты, порядка 10% – на электровелосипеды, а остальное – на гироскутеры и моноколеса.
Схожие данные и у Citilink. У этой компании, по словам ее представителя, продажи электросамокатов за аналогичный период выросли на 91% в штучном выражении, а вот спрос на электровелосипеды остался на том же уровне. В 2 раза больше электротранспорта продали «Яндекс.Маркет» и Ozon.
Причем в этом году спрос распределялся по месяцам уже более равномерно: люди заранее готовились к сезону и покупали такие товары, даже когда на дорогах еще лежал снег, отмечает представитель первого маркетплейса. На «Сбермегамаркете» в категории сезонных видов транспорта больше всего выросли продажи гироскутеров и электросамокатов – более чем в 8 раз. Абсолютные цифры ни одна из компаний не предоставила. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточняет, что в прошлом году в Россию было импортировано порядка 400 000 электросамокатов, но из них ритейлеры фактически реализовали 220 000–230 000. Данных по этому году у него нет.
Россияне все чаще выбирают электросамокаты как средство передвижения по городу на небольшие расстояния, а также для прогулок и активного отдыха, говорит представитель Ozon. Повлияло на продажи и увеличение популярности этого вида транспорта и расширение ассортимента под разные потребности, говорит руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» «М.видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков. По его словам, появились модели для детей, с сиденьями, с большими колесами – для неровного покрытия и проч. Все это способствует улучшению технических характеристик, безопасности, долговечности транспорта и появлению новых производителей, отмечает он. С этим согласен и представитель Ozon. По его словам, многие пользователи, попробовав базовые модели электросамокатов, начали переходить на более функциональные с дополнительными опциями, например с сиденьем, встроенной USB-зарядкой и увеличенным запасом хода.