Что будет с российским бизнесом McDonald’s?У его покупателя могут возникнуть сложности с арендодателями и франчайзи
McDonald’s 19 мая объявил о продаже своего бизнеса в России партнеру-франчайзи – бизнесмену Александру Говору. Он будет развивать его под новым брендом, говорится в сообщении компании. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ведомство будет оказывать новому собственнику «все необходимое содействие в налаживании работы». Минпромторг рассчитывает на то, что сделка позволит сохранить рабочие места с гарантией соблюдения обязательств перед сотрудниками.
Договор купли-продажи предусматривает, что для всех сотрудников сохраняются рабочие места на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет, сказано в сообщении McDonald’s. Покупатель также согласился профинансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия сделки, а также существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.