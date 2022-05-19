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Что будет с российским бизнесом McDonald’s?

У его покупателя могут возникнуть сложности с арендодателями и франчайзи
Анна Киселева Маргарита Соболь
Рестораны могут возобновить работу в середине июня, сохранив коллектив, точки и меню, писал ТАСС со ссылкой на источник в компании / Андрей Гордеев / Ведомости

McDonald’s 19 мая объявил о продаже своего бизнеса в России партнеру-франчайзи – бизнесмену Александру Говору. Он будет развивать его под новым брендом, говорится в сообщении компании. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ведомство будет оказывать новому собственнику «все необходимое содействие в налаживании работы». Минпромторг рассчитывает на то, что сделка позволит сохранить рабочие места с гарантией соблюдения обязательств перед сотрудниками.

Договор купли-продажи предусматривает, что для всех сотрудников сохраняются рабочие места на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет, сказано в сообщении McDonald’s. Покупатель также согласился профинансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия сделки, а также существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных