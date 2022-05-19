Что будет с российским бизнесом McDonald’s?

McDonald’s 19 мая объявил о продаже своего бизнеса в России партнеру-франчайзи – бизнесмену Александру Говору. Он будет развивать его под новым брендом, говорится в сообщении компании. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ведомство будет оказывать новому собственнику «все необходимое содействие в налаживании работы». Минпромторг рассчитывает на то, что сделка позволит сохранить рабочие места с гарантией соблюдения обязательств перед сотрудниками.