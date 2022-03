Почему McDonald’s, Burger King и KFC не смогут забрать свои бренды из России

Канадский концерн Restaurant Brands International (RBI), которому принадлежит сеть Burger King, хочет закрыть все российские рестораны, но не может, объяснял в открытом письме сотрудникам 17 марта президент RBI Дэвид Шир. Он сообщил, что доля RBI в российском бизнесе Burger King (структурирован через кипрскую Burger King Russia Ltd) составляет 15%, остальное у трех партнеров. По состоянию на июль 2018 г. это Xomeric Holdings Ltd (35,02%; структура инвесткомпании Investment Capital Ukraine), Gladerom Investment Ltd (30%; ее связывают с основным собственником кофеен «Шоколадница» и «Кофе хауз» Александром Колобовым) и структуры ВТБ (19,98%).