Почему McDonald’s, Burger King и KFC не смогут забрать свои бренды из России

По словам Шира, RBI обратился к российскому оператору бизнеса Burger King (ООО «Бургер рус», «дочка» Burger King Russia Ltd) с просьбой закрыть рестораны, но тот отказался. Поэтому бренд продолжит работу в России вопреки своему желанию – но приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и цепочки поставок, а также откажется от новых инвестиций и развития, написал Шир. Представитель Burger King на запрос «Ведомостей» не ответил. Ранее, 2 марта, ТАСС сообщал, что сеть планирует открывать в России новые рестораны в 2022 г. В 2020 г. выручка ООО «Бургер рус» по РСБУ составила 35,2 млрд руб., чистый убыток – 5,2 млрд руб.