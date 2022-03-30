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Почему McDonald’s, Burger King и KFC не смогут забрать свои бренды из России

Международные сети быстрого питания, объявившие о намерениях свернуть бизнес в России, не могут эти намерения реализовать
Юлиана Петрова Марина Царева
Варвара Гранкова

Канадский концерн Restaurant Brands International (RBI), которому принадлежит сеть Burger King, хочет закрыть все российские рестораны, но не может, объяснял в открытом письме сотрудникам 17 марта президент RBI Дэвид Шир. Он сообщил, что доля RBI в российском бизнесе Burger King (структурирован через кипрскую Burger King Russia Ltd) составляет 15%, остальное у трех партнеров. По состоянию на июль 2018 г. это Xomeric Holdings Ltd (35,02%; структура инвесткомпании Investment Capital Ukraine), Gladerom Investment Ltd (30%; ее связывают с основным собственником кофеен «Шоколадница» и «Кофе хауз» Александром Колобовым) и структуры ВТБ (19,98%).

По словам Шира, RBI обратился к российскому оператору бизнеса Burger King (ООО «Бургер рус», «дочка» Burger King Russia Ltd) с просьбой закрыть рестораны, но тот отказался. Поэтому бренд продолжит работу в России вопреки своему желанию – но приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и цепочки поставок, а также откажется от новых инвестиций и развития, написал Шир. Представитель Burger King на запрос «Ведомостей» не ответил. Ранее, 2 марта, ТАСС сообщал, что сеть планирует открывать в России новые рестораны в 2022 г. В 2020 г. выручка ООО «Бургер рус» по РСБУ составила 35,2 млрд руб., чистый убыток – 5,2 млрд руб.

RBI не единственный, кто объявил о желании свернуть или приостановить деятельность в России. В марте об этом же говорили McDonald’s, KFC и Pizza Hut, а также Dunkin’. Как оказалось, это вовсе не значит, что все заведения закроются, а вывески исчезнут с улиц.

McDonald’s и партнеры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных