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Число заказов из ресторанов с начала марта сократилось на 15%

Люди в кризис начали экономить на готовой еде
Маргарита Соболь
Только в сегменте фастфуда за первые три недели марта снижение числа заказов составило 12% / Евгений Разумный / Ведомости

Число заказов по доставке еды из ресторанов в России с 1 по 20 марта снизилось на 12–15% по сравнению с аналогичным периодом в феврале, следует из данных ресурса «Чек индекс». В сервисе CloudPayments (входит в группу Cloud) подсчитали, что в эти же даты онлайн-оборот доставки готовой еды снизился на 18% в денежном выражении, а число заказов – на 16%. Аналитики сервиса считают, что такое снижение спроса на доставку готовой еды может быть обусловлено пересмотром трат из-за экономических сложностей – люди стали реже заказывать готовую еду и перешли на готовку дома.

Падение онлайн-доставки из ресторанов подтверждают их владельцы. По ресторанам «Мясо и рыба», включая франчайзинг, падение в онлайне составило порядка 20%, говорит основатель сети, вице-президент федерации рестораторов и отельеров России и омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов. О том, что вторую неделю на 10–15% падает доставка, говорит и ресторатор Станислав Лисиченко («Китайские новости»). Он считает это снижение небольшим и пока – на коротком промежутке времени – некритичным. По его мнению, клиенты доставки могли обрадоваться снятию ковидных ограничений и пойти в офлайновые рестораны, но не исключает и того, что заказчики решили сэкономить и «перешли на гречку». Как считает Лисиченко, насколько стабилен тренд на снижение доставки и чем именно он вызван, будет понятно через месяц. Рестораторы Аркадий Новиков, Александр Раппопорт и Анастасия Татулова не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных