Число заказов из ресторанов с начала марта сократилось на 15%

Падение онлайн-доставки из ресторанов подтверждают их владельцы. По ресторанам «Мясо и рыба», включая франчайзинг, падение в онлайне составило порядка 20%, говорит основатель сети, вице-президент федерации рестораторов и отельеров России и омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов. О том, что вторую неделю на 10–15% падает доставка, говорит и ресторатор Станислав Лисиченко («Китайские новости»). Он считает это снижение небольшим и пока – на коротком промежутке времени – некритичным. По его мнению, клиенты доставки могли обрадоваться снятию ковидных ограничений и пойти в офлайновые рестораны, но не исключает и того, что заказчики решили сэкономить и «перешли на гречку». Как считает Лисиченко, насколько стабилен тренд на снижение доставки и чем именно он вызван, будет понятно через месяц. Рестораторы Аркадий Новиков, Александр Раппопорт и Анастасия Татулова не ответили на запрос «Ведомостей».