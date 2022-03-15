Куда денутся работники закрывающихся международных предприятий

Куда денутся работники закрывающихся международных предприятийКто из российских работодателей готов нанять их на работу
Государственный институт развития ВЭБ.РФ начал кампанию по найму специалистов с опытом работы в консалтинге, в частности в российских подразделениях «большой четверки» – EY, KPMG, Deloitte и PwC, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Основной фокус на специалистах начального и среднего уровня, а также уровня выше среднего. Их приглашают на должности менеджеров, руководителей проектов, вплоть до руководителей направлений или директоров.
Ранее аудиторские компании «большой четверки» заявили о прекращении бизнеса в России, и не только они. За последние две с лишним недели около 300 иностранных компаний и брендов объявили, что либо сворачивают деятельность в России, либо приостанавливают ее. Крупнейшие по численности персонала среди них – McDonald’s (62 000 сотрудников), PepsiCo (20 000 сотрудников), IKEA (15 000 сотрудников).
На рынок труда выйдет лишь часть персонала уходящих компаний, отмечает управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел: несмотря на многочисленные заявления западных компаний об уходе с российского рынка, они стараются сохранить персонал (например, отправив его в простой с сохранением 2/3 оклада). Фактически люди сохраняют работу и не приступают к активному поиску вакансий, говорит Кугел. Но за них уже идет борьба. Многие российские работодатели сочли этот момент благоприятным, чтобы пригласить к себе на работу персонал международных предприятий.