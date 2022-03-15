Куда денутся работники закрывающихся международных предприятий

На рынок труда выйдет лишь часть персонала уходящих компаний, отмечает управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел: несмотря на многочисленные заявления западных компаний об уходе с российского рынка, они стараются сохранить персонал (например, отправив его в простой с сохранением 2/3 оклада). Фактически люди сохраняют работу и не приступают к активному поиску вакансий, говорит Кугел. Но за них уже идет борьба. Многие российские работодатели сочли этот момент благоприятным, чтобы пригласить к себе на работу персонал международных предприятий.