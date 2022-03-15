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Куда денутся работники закрывающихся международных предприятий

Кто из российских работодателей готов нанять их на работу
Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Государственный институт развития ВЭБ.РФ начал кампанию по найму специалистов с опытом работы в консалтинге, в частности в российских подразделениях «большой четверки» – EY, KPMG, Deloitte и PwC, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Основной фокус на специалистах начального и среднего уровня, а также уровня выше среднего. Их приглашают на должности менеджеров, руководителей проектов, вплоть до руководителей направлений или директоров.

Ранее аудиторские компании «большой четверки» заявили о прекращении бизнеса в России, и не только они. За последние две с лишним недели около 300 иностранных компаний и брендов объявили, что либо сворачивают деятельность в России, либо приостанавливают ее. Крупнейшие по численности персонала среди них – McDonald’s (62 000 сотрудников), PepsiCo (20 000 сотрудников), IKEA (15 000 сотрудников).

На рынок труда выйдет лишь часть персонала уходящих компаний, отмечает управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел: несмотря на многочисленные заявления западных компаний об уходе с российского рынка, они стараются сохранить персонал (например, отправив его в простой с сохранением 2/3 оклада). Фактически люди сохраняют работу и не приступают к активному поиску вакансий, говорит Кугел. Но за них уже идет борьба. Многие российские работодатели сочли этот момент благоприятным, чтобы пригласить к себе на работу персонал международных предприятий.

Аудиторы и консультанты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных