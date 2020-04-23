Куда идет работать армия сотрудников закрытых ресторанов и магазинов

Куда идет работать армия сотрудников закрытых ресторанов и магазиновИ чем им помогают новые программы партнерского трудоустройства
После ввода режима самоизоляции сеть «Спортмастер» была вынуждена временно закрыть 314 из 434 магазинов. В сети тогда работало около 14 000 сотрудников, рассказал управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов. Часть сотрудников была переведена в распределительные и колл-центры, чтобы заниматься интернет-заказами. Остальным же компания предложила либо оставаться в простое с сохранением фиксированной части оплаты, либо временно устроиться в другие розничные сети, в Wildberries и «Почту России». «Спортмастер» оформлял сотруднику отпуск за свой счет, а новый работодатель – договор совместительства, объясняет Агибалов. Сотрудникам, согласившимся на переход, «Спортмастер» пообещал платить по 5000 руб. в месяц за то, что они остаются в компании. Сеть уже трудоустроила 1600 сотрудников, говорит Агибалов.
Таких примеров, как «Спортмастер», сегодня немало. С 30 марта в Москве были закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, парикмахерские, фитнес-клубы и салоны красоты. С 30 марта по 21 апреля о простое в московский центр занятости населения «Моя работа» заявили 108 организаций (в основном фитнес-клубы, кафе, рестораны, организаторы мероприятий и салоны красоты). По их информации, в простое находятся 23 307 работников, сообщил представитель Департамента труда и соцзащиты Москвы.
В простой могут быть направлены только сотрудники или подразделения организаций, которые продолжают работать в нерабочие дни, напоминает представитель Минтруда. По данным портала «Работа в России», таковых насчитывается 0,6% общего числа работающих, т. е. около 426 000 человек. Это немало.
И раньше компании оказывали помощь в трудоустройстве оставшимся без места работникам после увольнения. Такие программы помощи назывались аутплейсментом. В основном работодатели запускали их при массовых сокращениях персонала. Так они страховали себя от судебных исков от уволенных и подмоченной репутации на рынке труда.