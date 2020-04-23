Куда идет работать армия сотрудников закрытых ресторанов и магазинов

После ввода режима самоизоляции сеть «Спортмастер» была вынуждена временно закрыть 314 из 434 магазинов. В сети тогда работало около 14 000 сотрудников, рассказал управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов. Часть сотрудников была переведена в распределительные и колл-центры, чтобы заниматься интернет-заказами. Остальным же компания предложила либо оставаться в простое с сохранением фиксированной части оплаты, либо временно устроиться в другие розничные сети, в Wildberries и «Почту России». «Спортмастер» оформлял сотруднику отпуск за свой счет, а новый работодатель – договор совместительства, объясняет Агибалов. Сотрудникам, согласившимся на переход, «Спортмастер» пообещал платить по 5000 руб. в месяц за то, что они остаются в компании. Сеть уже трудоустроила 1600 сотрудников, говорит Агибалов.