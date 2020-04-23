Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент

Куда идет работать армия сотрудников закрытых ресторанов и магазинов

И чем им помогают новые программы партнерского трудоустройства
Елена Федотова
Варвара Гранкова для Ведомостей

После ввода режима самоизоляции сеть «Спортмастер» была вынуждена временно закрыть 314 из 434 магазинов. В сети тогда работало около 14 000 сотрудников, рассказал управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов. Часть сотрудников была переведена в распределительные и колл-центры, чтобы заниматься интернет-заказами. Остальным же компания предложила либо оставаться в простое с сохранением фиксированной части оплаты, либо временно устроиться в другие розничные сети, в Wildberries и «Почту России». «Спортмастер» оформлял сотруднику отпуск за свой счет, а новый работодатель – договор совместительства, объясняет Агибалов. Сотрудникам, согласившимся на переход, «Спортмастер» пообещал платить по 5000 руб. в месяц за то, что они остаются в компании. Сеть уже трудоустроила 1600 сотрудников, говорит Агибалов. 

Таких примеров, как «Спортмастер», сегодня немало. С 30 марта в Москве были закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, парикмахерские, фитнес-клубы и салоны красоты. С 30 марта по 21 апреля о простое в московский центр занятости населения «Моя работа» заявили 108 организаций (в основном фитнес-клубы, кафе, рестораны, организаторы мероприятий и салоны красоты). По их информации, в простое находятся 23 307 работников, сообщил представитель Департамента труда и соцзащиты Москвы.

В простой могут быть направлены только сотрудники или подразделения организаций, которые продолжают работать в нерабочие дни, напоминает представитель Минтруда. По данным портала «Работа в России», таковых насчитывается 0,6% общего числа работающих, т. е. около 426 000 человек. Это немало.

И раньше компании оказывали помощь в трудоустройстве оставшимся без места работникам после увольнения. Такие программы помощи назывались аутплейсментом. В основном работодатели запускали их при массовых сокращениях персонала. Так они страховали себя от судебных исков от уволенных и подмоченной репутации на рынке труда. 

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных