«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса

Подгорный считает, что, согласно оптимистичному сценарию, посетители вернутся в кофейни не ранее 1 июля. Чем дольше продлится режим самоизоляции, тем дольше будет восстанавливаться трафик посетителей. Рост числа посетителей будет идти медленно из-за нескольких факторов. Во-первых, доходы населения упадут. Во-вторых, после самоизоляции люди будут сторониться общественных мест, боясь заболеть. «И даже если будет какой-то трафик, заполняемость ресторанов будет в разы ниже, чем было до этой ситуации, – просто потому, что обеспечить социальную дистанцию – значит, в три раза снизить возможность посадки в ресторане», – пояснил он.