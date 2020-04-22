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«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса

Это касается точек в торговых центрах и там, где не будет льгот по аренде
Ирина Чевтаева
Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного. По его словам, прежде всего группа планирует закрыть кофейни в торговых центрах, а также в тех местах, где не сможет договориться о льготах по аренде.

«Из 300 ресторанов сейчас потенциально в списке у нас до 140 ресторанов, которые мы закроем. То есть из 300 может остаться 160», – пояснил он, добавив, что сейчас в режиме обслуживания доставки работает только 61 точка.

По словам гендиректора, около 45% арендодателей «Шоколадницы» предоставили компании скидку на арендные платежи, средний размер скидки – 40%. Еще 20% арендодателей дали нулевую ставку по аренде на апрель, «несколько человек» согласились на нулевую ставку на апрель и май, уточнил он. По его словам, около 10% арендодателей не отвечают на запросы компании, с остальными ведутся переговоры.

Процесс оптимизации сети начался еще в конце 2019 г. С ноября прошлого года «Шоколадница» закрыла около 50 кофеен и планировала закрыть еще 20–30 точек. Но из-за кризиса группа закроет больше точек, чем собиралась, отметил Подгорный. Сейчас группа готовится «перезапустить бизнес с нуля» и не планирует открывать новые точки в 2020 и 2021 гг., сказал он.

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Подгорный считает, что, согласно оптимистичному сценарию, посетители вернутся в кофейни не ранее 1 июля. Чем дольше продлится режим самоизоляции, тем дольше будет восстанавливаться трафик посетителей. Рост числа посетителей будет идти медленно из-за нескольких факторов. Во-первых, доходы населения упадут. Во-вторых, после самоизоляции люди будут сторониться общественных мест, боясь заболеть. «И даже если будет какой-то трафик, заполняемость ресторанов будет в разы ниже, чем было до этой ситуации, – просто потому, что обеспечить социальную дистанцию – значит, в три раза снизить возможность посадки в ресторане», – пояснил он.

По его словам, сеть будет активно развивать услугу доставки заказа на дом, а также сегмент take away, «потому что большое количество людей будет бояться сесть в ресторане, но, может быть, готово будет зайти, забрать свой заказ и уйти».

«Шоколадница» является крупнейшей сетью кофеен в России. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ее операционной компании ООО «Галерея Алекс» в 2018 г. составила 8,9 млрд руб., чистая прибыль – 257,3 млн руб. В группу «Шоколадница» также входят сети «Кофе Хауз» и «Ваби Саби». Кроме того, группа по франшизе развивает сети KFC, Pizza Hut, Panda Express. Основной владелец компании – Александр Колобов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных