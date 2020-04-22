«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса

«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризисаЭто касается точек в торговых центрах и там, где не будет льгот по аренде
Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного. По его словам, прежде всего группа планирует закрыть кофейни в торговых центрах, а также в тех местах, где не сможет договориться о льготах по аренде.
«Из 300 ресторанов сейчас потенциально в списке у нас до 140 ресторанов, которые мы закроем. То есть из 300 может остаться 160», – пояснил он, добавив, что сейчас в режиме обслуживания доставки работает только 61 точка.
По словам гендиректора, около 45% арендодателей «Шоколадницы» предоставили компании скидку на арендные платежи, средний размер скидки – 40%. Еще 20% арендодателей дали нулевую ставку по аренде на апрель, «несколько человек» согласились на нулевую ставку на апрель и май, уточнил он. По его словам, около 10% арендодателей не отвечают на запросы компании, с остальными ведутся переговоры.
Процесс оптимизации сети начался еще в конце 2019 г. С ноября прошлого года «Шоколадница» закрыла около 50 кофеен и планировала закрыть еще 20–30 точек. Но из-за кризиса группа закроет больше точек, чем собиралась, отметил Подгорный. Сейчас группа готовится «перезапустить бизнес с нуля» и не планирует открывать новые точки в 2020 и 2021 гг., сказал он.
Подгорный считает, что, согласно оптимистичному сценарию, посетители вернутся в кофейни не ранее 1 июля. Чем дольше продлится режим самоизоляции, тем дольше будет восстанавливаться трафик посетителей. Рост числа посетителей будет идти медленно из-за нескольких факторов. Во-первых, доходы населения упадут. Во-вторых, после самоизоляции люди будут сторониться общественных мест, боясь заболеть. «И даже если будет какой-то трафик, заполняемость ресторанов будет в разы ниже, чем было до этой ситуации, – просто потому, что обеспечить социальную дистанцию – значит, в три раза снизить возможность посадки в ресторане», – пояснил он.
По его словам, сеть будет активно развивать услугу доставки заказа на дом, а также сегмент take away, «потому что большое количество людей будет бояться сесть в ресторане, но, может быть, готово будет зайти, забрать свой заказ и уйти».
«Шоколадница» является крупнейшей сетью кофеен в России. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ее операционной компании ООО «Галерея Алекс» в 2018 г. составила 8,9 млрд руб., чистая прибыль – 257,3 млн руб. В группу «Шоколадница» также входят сети «Кофе Хауз» и «Ваби Саби». Кроме того, группа по франшизе развивает сети KFC, Pizza Hut, Panda Express. Основной владелец компании – Александр Колобов.