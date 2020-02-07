«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики
До «Шоколадницы» Подгорный был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка – фабрики «Мария», а также занимался развитием агрохолдинга «Солнечные продукты».
Группа компаний «Шоколадница» управляет одноименными кофейнями, сетями «Кофе хауз», «Ваби саби», а также развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. Основной владелец «Шоколадницы» – Александр Колобов, 40% принадлежит Acmero Capital Симана Поваренкина.