«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики

Новым гендиректором сети кофеен «Шоколадница» станет Олег Подгорный, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Нынешний руководитель Сергей Румянцев, возглавлявший группу с начала 2019 г., сосредоточится на развитии собственных проектов.