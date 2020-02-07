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«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики

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Новым гендиректором сети кофеен «Шоколадница» станет Олег Подгорный, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Нынешний руководитель Сергей Румянцев, возглавлявший группу с начала 2019 г., сосредоточится на развитии собственных проектов.

До «Шоколадницы» Подгорный был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка – фабрики «Мария», а также занимался развитием агрохолдинга «Солнечные продукты».

Группа компаний «Шоколадница» управляет одноименными кофейнями, сетями «Кофе хауз», «Ваби саби», а также развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. Основной владелец «Шоколадницы» – Александр Колобов, 40% принадлежит Acmero Capital Симана Поваренкина.

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