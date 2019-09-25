«Шоколадница» открывает новый формат заведений
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Первая точка Shoko Coffee нового для «Шоколадницы» формата Grab & Go (кофепойнт: напитки и еда продаются навынос) откроется в начале ноября в бизнес-центре «Омега плаза» на ул. Ленинская Слобода, рассказал Василий Мостицкий, директор по маркетингу группы компаний «Шоколадница». Shoko Coffee займет 50 кв. м, там разместятся стойка с оборудованием для приготовления кофе и холодильники «Возьми с собой» с едой и напитками, продолжает он: в планировке предусмотрено несколько столиков для гостей, желающих провести в кафе побольше времени. Гостям помимо кофе будут предложены чай, смузи, прохладительные напитки, сэндвичи, роллы, выпечка и десерты. Цены будут самые доступные, средний чек – 150 руб., обещает он.
Помимо еды посетителям будут предлагать кофейные аксессуары, модную одежду с символикой заведения (свитшоты, худи, футболки и бейсболки), позже появятся стойки со скейтами и лонгбордами.
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