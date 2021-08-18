В российском ресторанном бизнесе жесточайший дефицит кадров

В российском ресторанном бизнесе жесточайший дефицит кадровСотрудники российских ресторанов и кафе, закрытых в пандемию, не желают возвращаться обратно
После пандемии многие кафе и рестораны фастфуда в США не смогли открыться из-за нехватки кадров – сотрудники не вернулись на рабочие места. Посетители выкладывали в сети фотографии пустых закусочных и кофеен. На дверях висели объявления: «Мы закрыты. Нет сотрудников», «Здесь никто не хочет работать». Фото объявлений разлетелись по соцсетям.
Сооснователь ресторанного холдинга «Маяк 13» Алексей Миронов рассказал «Ведомостям», что сразу после снятия ограничительных мер побывал в Майами и своими глазами видел опустевшие кафе и рестораны, в том числе крупных сетей KFC и McDonald’s. Нежелание возвращаться на работу эксперты связывали с повышенным на время пандемии пособием по безработице в США – $300–400 в неделю. Получив пособие по безработице и выплаты для пострадавших отраслей, и работники, и владельцы кафе уже не имели достаточной мотивации для возобновления работы, в городе чувствовался настрой на пассивное потребление, а не на активность, поясняет Миронов. В 2021 г. каждый месяц общепит в США покидает 5% рабочей силы, в отрасли 1,2 млн незаполненных рабочих мест. Проблемы найма сохранились даже после отмены выплат, отмечает The Columbus Dispatch.
По просьбе «Ведомостей» аналитики hh.ru сравнили количество резюме и вакансий в ресторанно-гостиничном секторе России до самоизоляции, сразу после ее завершения и во время третьей волны летом 2021 г. Выяснилось, что в России, как и в США, вакансий становится больше, а соискателей – все меньше. В январе и июле 2020 г. на сайте hh.ru было размещено 23 815 и 21 011 вакансий соответственно. В июле 2021 г. количество предложений от работодателей выросло вдвое до 43 246 вакансий по всей России. А вот конкуренция за вакансии стала заметно скромнее: вместо четырех на одно место претендовали два потенциальных работника.
В России пособие по безработице не превышает зарплату сотрудников общепита, а выплаты пострадавшим отраслям не покрывают их потери. Так в чем причины нехватки кадров?