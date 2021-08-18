В российском ресторанном бизнесе жесточайший дефицит кадров

Сооснователь ресторанного холдинга «Маяк 13» Алексей Миронов рассказал «Ведомостям», что сразу после снятия ограничительных мер побывал в Майами и своими глазами видел опустевшие кафе и рестораны, в том числе крупных сетей KFC и McDonald’s. Нежелание возвращаться на работу эксперты связывали с повышенным на время пандемии пособием по безработице в США – $300–400 в неделю. Получив пособие по безработице и выплаты для пострадавших отраслей, и работники, и владельцы кафе уже не имели достаточной мотивации для возобновления работы, в городе чувствовался настрой на пассивное потребление, а не на активность, поясняет Миронов. В 2021 г. каждый месяц общепит в США покидает 5% рабочей силы, в отрасли 1,2 млн незаполненных рабочих мест. Проблемы найма сохранились даже после отмены выплат, отмечает The Columbus Dispatch.