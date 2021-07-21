Сбербанк оценил влияние QR-кодов на ресторанный бизнес Москвы

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил ранее «Ведомостям», что показатель снижения выручки зависел от вида заведения, его расположения и наличия доставки. Так, по его оценке, рестораны, расположенные в ТЦ без наличия летней веранды, потеряли до 95% выручки, фуд-корты в ТЦ были закрыты и потеряли до 100% выручки. «Рестораны с большой верандой потеряли 60-50%, с верандой и доставкой — 40-35%. Выручка выросла у тех ресторанов, кто плотно занимается доставкой. Жаркая погода в Москве привела к очередям на верандах, которых в Москве насчитывается около 3000, в то время как ресторанов — 15 000», — говорил он.