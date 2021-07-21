Сбербанк оценил влияние QR-кодов на ресторанный бизнес Москвы

Сбербанк оценил влияние QR-кодов на ресторанный бизнес МосквыКоличество чеков сократилось почти на 40%
В период действия QR-кодов в Москве с 28 июня по 18 июля число операций в ресторанах и кафе снизилось на 40% по сравнению с тремя предыдущими неделями (7-27 июня) и чуть более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили аналитики «Сбериндекса» в ответ на запрос «Ведомостей».
Аналитики банка отметили незначительное снижение среднего чека в заведениях общественного питания. Так, в период с 28 июня по 18 июля он составил 437 руб., что на 4% меньше, чем в предыдущие три недели, и на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С 28 июня в Москве по указу мэра Сергея Собянина были введены коронавирусные ограничения для заведений общественного питания: ресторанам было запрещено работать в ночное время, а попасть в московские заведения общепита (за исключением летних веранд) могли только по QR-коду, который можно было получить после вакцинации, болезни или отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. Эти ограничения были сняты 19 июля.
За минувшие три недели на бесковидный режим работы перешли почти 8 000 предприятий общественного питания, говорил журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил ранее «Ведомостям», что показатель снижения выручки зависел от вида заведения, его расположения и наличия доставки. Так, по его оценке, рестораны, расположенные в ТЦ без наличия летней веранды, потеряли до 95% выручки, фуд-корты в ТЦ были закрыты и потеряли до 100% выручки. «Рестораны с большой верандой потеряли 60-50%, с верандой и доставкой — 40-35%. Выручка выросла у тех ресторанов, кто плотно занимается доставкой. Жаркая погода в Москве привела к очередям на верандах, которых в Москве насчитывается около 3000, в то время как ресторанов — 15 000», — говорил он.
По данным на 9 июня, в Москве работало свыше 15 000 ресторанов с 540 000 посадочных мест, следует из информации на портале mos.ru. Примерно каждый пятый ресторан имеет летнюю веранду. С января по май 2021 г. оборот московского общепита составил 147 млрд руб., что на 46,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом налоговые доходы города от сферы общепита за четыре месяца 2021 г. выросли на 56,2% по сравнению с январем — апрелем 2020 г.
Основательница сети семейных кафе «Андерсон», а также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова заявила, что в Москве за время действия системы QR-кодов закрылось около 200 ресторанов, в то время как за весь прошлый год этот показатель был на уровне 220.
Для смягчения последствий введенных ограничений власти Москвы 29 июня утвердили пакет дополнительных мер поддержки предприятий общепита. Рестораны могут получить отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал текущего года по помещениям, арендуемым у города, а сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца года. Рестораны и кафе были включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн руб., бизнес может ее израсходовать на одну или несколько целей: оплату коммунальных платежей, оплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, приобретение или лизинг оборудования, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6 500 руб. на сотрудника) и компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса (не более 15 000 руб.)
Рестораны и кафе, не относящиеся к МСП (с оборотом более 2 млрд руб.), могут получить льготные кредиты по максимальной ставке в 6%. Кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Максимальный размер такого кредита составит 500 млн руб., срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев. Программа действует до 31 декабря.