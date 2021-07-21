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Власти Москвы планировали ввести ограничение на доступ в музеи, кино и такси

Но хватило и усложнения доступа в рестораны
Мария Котова
За время ограничений гости с QR-кодами мало где появились /Евгений Разумный / Ведомости

9 июня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил рестораторов с профессиональным праздником, назвав общепит одной из важнейших отраслей экономики города. А уже 13 июня мэрия ввела первые в этом году коронавирусные ограничения, распространившиеся именно на сферу общепита: рестораторам запретили работать с 23.00 до 06.00. Еще две недели спустя меры пришлось ужесточить: с 28 июня попасть в московские рестораны могли только по QR-коду (после вакцинации, болезни или отрицательного ПЦР-теста). Эти ограничения были сняты 19 июля, но три недели, пока они действовали, обернулись для рестораторов едва ли не большими, чем год назад, во время локдауна, потерями.

Почему именно рестораторы?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных