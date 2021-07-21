Власти Москвы планировали ввести ограничение на доступ в музеи, кино и такси

9 июня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил рестораторов с профессиональным праздником, назвав общепит одной из важнейших отраслей экономики города. А уже 13 июня мэрия ввела первые в этом году коронавирусные ограничения, распространившиеся именно на сферу общепита: рестораторам запретили работать с 23.00 до 06.00. Еще две недели спустя меры пришлось ужесточить: с 28 июня попасть в московские рестораны могли только по QR-коду (после вакцинации, болезни или отрицательного ПЦР-теста). Эти ограничения были сняты 19 июля, но три недели, пока они действовали, обернулись для рестораторов едва ли не большими, чем год назад, во время локдауна, потерями.