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Траты россиян на курортах Кубани вернулись на уровень до пандемии

Ведомости

Гостиницы, санатории, кафе и рестораны Краснодарского края в мае — июне этого года заработали 34,7 млрд руб., что на 34% больше, чем за аналогичный период 2019 г., сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Оборот гостиниц составил 16,4 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем в году, предшествовавшем пандемии. В 2020 г. на фоне действовавшего тогда локдауна, введенного ввиду распространения коронавируса, показатель составил лишь 1,2 млрд руб.

Оборот санаторно-курортных организаций Краснодарского края составил 5,8 млрд руб., что на 32% больше, чем в 2019 г. Заведения общепита заработали 12,5 млрд руб., то есть их доход вырос на 11%.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова отметила, что из-за открытия некоторых зарубежных курортов города Краснодарского края не будут в дальнейшем наращивать загрузку и тарифы. Поэтому итоги других летних месяцев, вероятно, будут скромнее июньских, полагает эксперт.

По данным местных властей, в первой половине года Краснодарский край посетили 6,1 млн туристов. Это на 16% больше, чем в тот же период 2019 г. Однако в июле прирост замедлился. Так, за семь месяцев Краснодарский край посетили 9,5 млн россиян, что только на 7% больше, чем в январе — июле 2019 г.

Ранее по теме: Туроператоры оценили снижение турпотока на курорты Кубани из-за ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных