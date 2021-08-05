Траты россиян на курортах Кубани вернулись на уровень до пандемии

По данным местных властей, в первой половине года Краснодарский край посетили 6,1 млн туристов. Это на 16% больше, чем в тот же период 2019 г. Однако в июле прирост замедлился. Так, за семь месяцев Краснодарский край посетили 9,5 млн россиян, что только на 7% больше, чем в январе — июле 2019 г.