Траты россиян на курортах Кубани вернулись на уровень до пандемии
Оборот гостиниц составил 16,4 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем в году, предшествовавшем пандемии. В 2020 г. на фоне действовавшего тогда локдауна, введенного ввиду распространения коронавируса, показатель составил лишь 1,2 млрд руб.
Оборот санаторно-курортных организаций Краснодарского края составил 5,8 млрд руб., что на 32% больше, чем в 2019 г. Заведения общепита заработали 12,5 млрд руб., то есть их доход вырос на 11%.
Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова отметила, что из-за открытия некоторых зарубежных курортов города Краснодарского края не будут в дальнейшем наращивать загрузку и тарифы. Поэтому итоги других летних месяцев, вероятно, будут скромнее июньских, полагает эксперт.
По данным местных властей, в первой половине года Краснодарский край посетили 6,1 млн туристов. Это на 16% больше, чем в тот же период 2019 г. Однако в июле прирост замедлился. Так, за семь месяцев Краснодарский край посетили 9,5 млн россиян, что только на 7% больше, чем в январе — июле 2019 г.