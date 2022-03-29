Финская сеть Hesburger закроет свои рестораны в России и Белоруссии

Исполнительный директор компании Кари Салмела подчеркнул, что пока компания закрыла только один ресторан. Это связано с заботой о сотрудниках. Кроме того, по словам Салмела, в Hesburger «с беспокойством следили за дискуссией о национализации» ушедших из России компаний. По данным пресс-службы, сейчас у Hesburger четыре ресторана в Беларуси и 38 — в России. У сети также было семь ресторанов на Украине, все они находятся в Киеве. Сейчас они закрыты, но всем сотрудникам по-прежнему выплачивают полную заработную плату.