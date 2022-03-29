Финская сеть Hesburger закроет свои рестораны в России и Белоруссии
Финская сеть фастфуда Hesburger приняла решение закрыть свои рестораны в России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы.
«Мы прекрасно понимаем, что медленный уход с российского и белорусского рынков вызвал споры. Рестораны нужно закрыть. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее закрыть двери ресторанов в России. Цель — закрыть летом все рестораны в России и Белоруссии», — следует из заявления.
Исполнительный директор компании Кари Салмела подчеркнул, что пока компания закрыла только один ресторан. Это связано с заботой о сотрудниках. Кроме того, по словам Салмела, в Hesburger «с беспокойством следили за дискуссией о национализации» ушедших из России компаний. По данным пресс-службы, сейчас у Hesburger четыре ресторана в Беларуси и 38 — в России. У сети также было семь ресторанов на Украине, все они находятся в Киеве. Сейчас они закрыты, но всем сотрудникам по-прежнему выплачивают полную заработную плату.
8 марта генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. Затем компания сообщила, что рестораны закроются 14 марта из-за операционных, технических и логистических сложностей, при этом 62 000 сотрудников сети продолжат получать зарплату. По оценке компании, закрытие ресторанов в России обойдется ей примерно в $50 млн в месяц.
Источник ТАСС заявил, что рестораны сети могут открыться снова через полтора месяца. Официально эта информация пока не подтверждена. Также агентство утверждает, что после объявления о закрытии в Москве продолжают работать по франшизе более 10 ресторанов McDonald's. В частности, открыты рестораны в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также окна «МакЭкспресс» около станций московского метро.
Компания Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Она также хочет временно закрыть пиццерии Pizza Hut. Всего в России работает более 1100 ресторанов KFC, однако компании Yum! Brands принадлежат 70 из них, писали «РИА Новости». Решение о закрытии было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели.
В Burger King в свою очередь заявили о невозможности полностью приостановить работу в России. «Мы говорим, что это сложный юридический процесс, когда нас спрашивают, почему мы не можем просто закрыть бизнес в одностороннем порядке. Мы работаем круглосуточно, чтобы сделать все правильно», — заключил президент компании Дэвид Шир, отметив масштабные обязательства по долгосрочным инвестициям и ответственность за совместное развитие бизнеса. Тем не менее компания приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и поддержку цепочки поставок, в дополнение к отказу в одобрении новых инвестиций и расширения.