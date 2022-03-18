Владелец Burger King сообщил о невозможности полностью приостановить работу в России

Шир пояснил, что компания вышла на российский рынок десять лет назад через совместное предприятие. Сейчас в России у нее три партнера по совместным предприятиям — совладелец Burger King и «Шоколадницы» Александр Колобов, который управляет сетью, Investment Capital Ukraine и ВТБ капитал. RBI владеет миноритарным пакетом в 15% в совместном предприятии, и ни у одного из партнеров нет контрольного пакета акций.