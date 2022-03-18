Владелец Burger King сообщил о невозможности полностью приостановить работу в России
Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King не может принудительно приостановить свою деятельность в России, заявил президент компании Дэвид Шир в своем письме сотрудникам.
Шир пояснил, что компания вышла на российский рынок десять лет назад через совместное предприятие. Сейчас в России у нее три партнера по совместным предприятиям — совладелец Burger King и «Шоколадницы» Александр Колобов, который управляет сетью, Investment Capital Ukraine и ВТБ капитал. RBI владеет миноритарным пакетом в 15% в совместном предприятии, и ни у одного из партнеров нет контрольного пакета акций.
«Хотим ли мы немедленно приостановить работу Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно приостановить работу? Нет», — написал Шир. По его словам, компания уже начала процесс продажи своей доли в бизнесе, однако это займет время из-за существующих условий соглашения о совместном предприятии.
Помимо этого компания приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, в дополнение к отказу в одобрении новых инвестиций и расширения.
«Мы говорим, что это сложный юридический процесс, когда нас спрашивают, почему мы не можем просто закрыть бизнес в одностороннем порядке. Мы работаем круглосуточно, чтобы сделать все правильно», — заключил Шир, отметив масштабные обязательства по долгосрочным инвестициям и ответственность за совместное развитие бизнеса.
8 марта генеральный директор Mcdonald's Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. Затем компания сообщила, что рестораны закроются 14 марта из-за операционных, технических и логистических сложностей, при этом 62 000 сотрудников сети продолжат получать зарплату. По оценке компании, закрытие ресторанов в России обойдется ей примерно в $50 млн в месяц.
Источник ТАСС заявил, что рестораны сети могут открыться снова через полтора месяца. Официально эта информация пока не подтверждена. Также агентство утверждает, что после объявления о закрытии в Москве продолжают работать по франшизе более 10 ресторанов McDonald's. В частности, открыты рестораны в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также окна «МакЭкспресс» около станций московского метро.
Компания Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Она также хочет временно закрыть пиццерии Pizza Hut. Всего в России работает более 1100 ресторанов KFC, однако компании Yum! Brands принадлежат 70 из них, писали «РИА Новости». Решение о закрытии было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели.