В McDonald’s заявили о продолжении работы некоторых ресторанов в России

8 марта генеральный директор компании Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. Затем компания сообщила, что рестораны закроются 14 марта из-за операционных, технических и логистических сложностей, при этом 62 000 сотрудников сети продолжат получать зарплату. По оценке компании, закрытие ресторанов в России обойдется ей примерно в $50 млн в месяц. Источник ТАСС заявил, что рестораны сети могут открыться снова через полтора месяца. Официально эта информация пока не подтверждена.