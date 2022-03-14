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В McDonald’s заявили о продолжении работы некоторых ресторанов в России

Ведомости

Часть ресторанов McDonald’s в России продолжат работать 14 марта, несмотря на то что ранее было объявлено о приостановке работы компании, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня некоторые рестораны сети McDonald's продолжили работу. Как мы и писали в стейтменте, приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы», — заявили в компании.

8 марта генеральный директор компании Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. Затем компания сообщила, что рестораны закроются 14 марта из-за операционных, технических и логистических сложностей, при этом 62 000 сотрудников сети продолжат получать зарплату. По оценке компании, закрытие ресторанов в России обойдется ей примерно в $50 млн в месяц. Источник ТАСС заявил, что рестораны сети могут открыться снова через полтора месяца. Официально эта информация пока не подтверждена.

13 марта СМИ публиковали видео и фото очередей в российских McDonald’s. После объявления компании об уходе из страны россияне начали перепродавать вещи и продукты из ресторанов. Объявления, в частности, появились на портале Avito, стоимость продукции оценивалась в десятки тысяч рублей.

Ранее по теме: Mcdonald's назвал дату приостановки работы в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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