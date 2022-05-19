Режим «сбережения» импортных турбин растянут на два года

Режим «сбережения» импортных турбин растянут на два годаНо за их простой придется заплатить генераторам
Генерирующее оборудование на электростанциях в России придется перевести в «экономный» режим ориентировочно на два года. Об этом 19 мая заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр энергетики Николай Шульгинов. «На отдельном контроле находится эксплуатация газовых турбин иностранного производства, по которым есть проблемы с сервисным обслуживанием», – признал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Трудности возникли из-за ухода из России после начала СВО на Украине иностранных компаний, в том числе производителей мощных газовых турбин Siemens и GE. Разработкой отечественных газотурбинных установок (ГТУ) большой мощности занимаются «Силовые машины» (модели ГТЭ-65 и ГТЭ-170) и входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ГТД-110М), выпуск которых запланирован лишь на 2024 г.