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Режим «сбережения» импортных турбин растянут на два года

Но за их простой придется заплатить генераторам
Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Генерирующее оборудование на электростанциях в России придется перевести в «экономный» режим ориентировочно на два года. Об этом 19 мая заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр энергетики Николай Шульгинов. «На отдельном контроле находится эксплуатация газовых турбин иностранного производства, по которым есть проблемы с сервисным обслуживанием», – признал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Трудности возникли из-за ухода из России после начала СВО на Украине иностранных компаний, в том числе производителей мощных газовых турбин Siemens и GE. Разработкой отечественных газотурбинных установок (ГТУ) большой мощности занимаются «Силовые машины» (модели ГТЭ-65 и ГТЭ-170) и входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ГТД-110М), выпуск которых запланирован лишь на 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных