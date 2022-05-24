Рыбопромышленники хотят льготных кредитов на строительство судов в России

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву распространить льготное кредитование для аграриев и на инвесторов в рыбопромысловый флот (письмо АСРФ от 16 мая есть у «Ведомостей»). Представитель Минсельхоза подтвердил получение обращения, добавив, что его рассмотрят в установленном порядке.