Рыбопромышленники хотят льготных кредитов на строительство судов в России

Рыбопромышленники хотят льготных кредитов на строительство судов в РоссииДля этого федеральный бюджет должен найти 66 млрд рублей
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву распространить льготное кредитование для аграриев и на инвесторов в рыбопромысловый флот (письмо АСРФ от 16 мая есть у «Ведомостей»). Представитель Минсельхоза подтвердил получение обращения, добавив, что его рассмотрят в установленном порядке.
АСРФ просит вписать в постановление правительства № 1528 от 29 декабря 2016 г., предусматривающее субсидирование кредитов для сельхозпроизводителей, также и инвестиционные кредиты под приобретение или строительство судов рыбопромыслового флота, включая покупку оборудования, оплату работ и услуг.
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