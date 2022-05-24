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Чиновники ищут замену продукции Tetra Pak

Несмотря на то что компания хочет остаться в России, они опасаются перебоев с поставками
Анна Киселева Маргарита Соболь
Особенность технологии Tetra Pak – заполнение и запечатывание упаковки в стерильных условиях, что позволяет хранить жидкие продукты питания до одного года без необходимости охлаждения / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочной продукции упаковкой, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, первая встреча с участниками рынка уже прошла 20 мая на площадке Минсельхоза. Там на запрос не ответили.

Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, объясняет источник, знакомый с повесткой встречи. Так, в апреле компания на время отказывалась от выпуска в России упаковок для напитков объемом 2 л из-за нехватки комплектующих, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. С 8 апреля новые условия поставок продукции Tetra Pak так и не были определены, следует из письма члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с которым ознакомились «Ведомости». Лисовский его подлинность подтвердил. Получил ли этот документ Минпромторг, представитель ведомства не ответил.

В частности, Tetra Pak «не разрешает печать упаковки для кефира и ряженки на заводе компании в подмосковной Лобне», говорит председатель совета директоров Молочного союза Людмила Маницкая. Ранее на это же жаловался и владелец российского производителя и переработчика молока «Молвест» Аркадий Пономарев (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Tetra Pak, в свою очередь, пояснил, что упаковка для ряженки и кефира импортировалась с зарубежных фабрик и ранее не производилась в Подмосковье. Российские производители кисломолочной продукции сейчас пытаются перейти на китайских поставщиков картонной упаковки, но без модернизации оборудования заменить можно лишь 20% от ассортимента Tetra Pak, говорит Лисовский. Маницкая считает, что из-за санкций в отношении России шведско-швейцарский холдинг не может стабильно получать и европейские ингредиенты для выпуска упаковки в стране. Представитель Tetra Pak же уверяет, что компания продолжает работать и отгружать упаковочный материал на предприятия пищевой отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных