Чиновники ищут замену продукции Tetra Pak

Чиновники ищут замену продукции Tetra PakНесмотря на то что компания хочет остаться в России, они опасаются перебоев с поставками
Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочной продукции упаковкой, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, первая встреча с участниками рынка уже прошла 20 мая на площадке Минсельхоза. Там на запрос не ответили.
Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, объясняет источник, знакомый с повесткой встречи. Так, в апреле компания на время отказывалась от выпуска в России упаковок для напитков объемом 2 л из-за нехватки комплектующих, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. С 8 апреля новые условия поставок продукции Tetra Pak так и не были определены, следует из письма члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с которым ознакомились «Ведомости». Лисовский его подлинность подтвердил. Получил ли этот документ Минпромторг, представитель ведомства не ответил.
В частности, Tetra Pak «не разрешает печать упаковки для кефира и ряженки на заводе компании в подмосковной Лобне», говорит председатель совета директоров Молочного союза Людмила Маницкая. Ранее на это же жаловался и владелец российского производителя и переработчика молока «Молвест» Аркадий Пономарев (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Tetra Pak, в свою очередь, пояснил, что упаковка для ряженки и кефира импортировалась с зарубежных фабрик и ранее не производилась в Подмосковье. Российские производители кисломолочной продукции сейчас пытаются перейти на китайских поставщиков картонной упаковки, но без модернизации оборудования заменить можно лишь 20% от ассортимента Tetra Pak, говорит Лисовский. Маницкая считает, что из-за санкций в отношении России шведско-швейцарский холдинг не может стабильно получать и европейские ингредиенты для выпуска упаковки в стране. Представитель Tetra Pak же уверяет, что компания продолжает работать и отгружать упаковочный материал на предприятия пищевой отрасли.