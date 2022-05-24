Чиновники ищут замену продукции Tetra Pak

Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, объясняет источник, знакомый с повесткой встречи. Так, в апреле компания на время отказывалась от выпуска в России упаковок для напитков объемом 2 л из-за нехватки комплектующих, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. С 8 апреля новые условия поставок продукции Tetra Pak так и не были определены, следует из письма члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с которым ознакомились «Ведомости». Лисовский его подлинность подтвердил. Получил ли этот документ Минпромторг, представитель ведомства не ответил.