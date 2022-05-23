Газета
Бизнес

«РИА Новости» узнали об уходе из России Tetra Pak

Ведомости

Головная компания Tetra Pak разорвала связи со своей дочерней компанией в России, которая сейчас работает полностью автономно, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

«Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой"», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это вызывает проблемы с заключением договоров на поставку упаковки российским предприятиям, нарушения в работе информационных систем, которые интегрированы в процесс цифровой печати. Сейчас российское подразделение Tetra Pak может печатать уже загруженные на сервер виды упаковки, однако не может внести в нее изменения. Для этого компании нужен доступ к серверу в Великобритании, которого ей не дают. По мнению источника, если такая ситуация продолжится, работа компании может полностью остановиться.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала агентству, что она в курсе проблем на предприятиях Tetra Pak. «Очевидно, что головной офис в условиях санкций пытается откреститься от российского филиала. И это большие риски для молочной отрасли, мы сильно зависим от этого поставщика», — подчеркнула она.

Пресс-служба Tetra Pak опровергла информацию об уходе из России. «Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются», — сообщили в компании. С аналогичным опровержением также выступила и ассоциация «Союзмолоко».

Сейчас АО «Тетра пак» поставляет упаковку для около 50% крупнейших производителей молочной продукции. По оценке источника агентства, остановка производства «Тетра пак» может привести к снижению объемов производства молока в России на 20% и создать проблемы с доставкой ультрапастеризованной молочной продукции в удаленные регионы России.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих. Компания планировала приостановить производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков. По словам собеседников издания, производство упаковки для социально значимых продуктов, например молока, увеличится.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных