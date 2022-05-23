«РИА Новости» узнали об уходе из России Tetra Pak

По его словам, это вызывает проблемы с заключением договоров на поставку упаковки российским предприятиям, нарушения в работе информационных систем, которые интегрированы в процесс цифровой печати. Сейчас российское подразделение Tetra Pak может печатать уже загруженные на сервер виды упаковки, однако не может внести в нее изменения. Для этого компании нужен доступ к серверу в Великобритании, которого ей не дают. По мнению источника, если такая ситуация продолжится, работа компании может полностью остановиться.