«РИА Новости» узнали об уходе из России Tetra Pak
Головная компания Tetra Pak разорвала связи со своей дочерней компанией в России, которая сейчас работает полностью автономно, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.
«Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой"», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, это вызывает проблемы с заключением договоров на поставку упаковки российским предприятиям, нарушения в работе информационных систем, которые интегрированы в процесс цифровой печати. Сейчас российское подразделение Tetra Pak может печатать уже загруженные на сервер виды упаковки, однако не может внести в нее изменения. Для этого компании нужен доступ к серверу в Великобритании, которого ей не дают. По мнению источника, если такая ситуация продолжится, работа компании может полностью остановиться.
Директор Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала агентству, что она в курсе проблем на предприятиях Tetra Pak. «Очевидно, что головной офис в условиях санкций пытается откреститься от российского филиала. И это большие риски для молочной отрасли, мы сильно зависим от этого поставщика», — подчеркнула она.
Пресс-служба Tetra Pak опровергла информацию об уходе из России. «Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются», — сообщили в компании. С аналогичным опровержением также выступила и ассоциация «Союзмолоко».
Сейчас АО «Тетра пак» поставляет упаковку для около 50% крупнейших производителей молочной продукции. По оценке источника агентства, остановка производства «Тетра пак» может привести к снижению объемов производства молока в России на 20% и создать проблемы с доставкой ультрапастеризованной молочной продукции в удаленные регионы России.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих. Компания планировала приостановить производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков. По словам собеседников издания, производство упаковки для социально значимых продуктов, например молока, увеличится.