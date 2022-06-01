НПЗ «Лукойла» в Италии может остановить работу из-за запрета на поставки российской нефти

НПЗ ISAB перерабатывает около 10 млн т нефти в год, что меньше установленной мощности, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Это связано это с тем, что маржа нефтепереработки в ЕС довольно низкая, поясняет он. «Лукойл» в 2017 г. уже выставлял ISAB на продажу, но не получил цену, которая бы его удовлетворила и в 2019 г. от продажи отказался, напоминает аналитик. За последний год маржа нефтепереработки в ЕС несколько улучшилась, но говорить о существенном вкладе в финансовые показатели «Лукойла» не приходится, отмечает Гришунин. «По итогам IV квартала 2021 г. группа признала убыток от списания зарубежных нефтеперерабатывающих активов на 18,5 млрд руб. в силу ухудшения прогнозов по марже», — добавляет он.