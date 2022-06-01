НПЗ «Лукойла» в Италии может остановить работу из-за запрета на поставки российской нефти

НПЗ «Лукойла» в Италии может остановить работу из-за запрета на поставки российской нефтиЗавод имеет низкую маржу и может быть продан, говорят эксперты
Принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии (Италия) оказался под угрозой закрытия из-за эмбарго на поставки российской нефти по морю, согласованного 31 мая лидерами стран ЕС.
По данным газеты La Stampa, ISAB может остаться без сырья, так как в последние месяцы завод на 100% снабжается российской нефтью. Это связано с отказом банков от его финансирования для покупки сырья у альтернативных поставщиков. Ранее на долю российской нефти приходились всего 15% поставок на завод, пишет издание. В случае закрытия завода рабочие места потеряют более 5 000 человек.
Завод ISAB мощностью переработки 14 млн т в год расположен на востоке Сицилии вблизи города Приоло. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, а также прямогонный мазут. Согласно материалам «Лукойла», поставки сырья на завод идут из стран Черноморского региона, Северной и Западной Африки, Персидского залива.
31 мая, как писали «Ведомости», Евросоюз согласовал частичный запрет на поставки российской нефти. Он должен войти в шестой пакет антироссийских санкций в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине.
4 мая председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что в шестой пакет санкций войдет «полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам». Но в итоге ЕС было принято компромиссное решение по эмбарго: в течение шести месяцев будет запрещен импорт российской нефти, поставляемой по морю, но отложены ограничения на импорт по ключевому для Венгрии нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 б/с. При этом Чехия и Болгария добились отсрочки вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти до середины 2023 г. и до конца 2024 г. соответственно. На этом фоне котировки цен на нефть Brent 31 мая превышали $124/барр., 1 июня нефть Brent торговалась на уровне $117/барр.
Ключевыми потребителями российской нефти в ЕС являются Нидерланды (37,4 млн т в 2021 г., по данным ФТС России), Германия (19,2 млн т) и Польша (11,2 млн т). Наиболее сильно в процентном отношении от поставок нефти из России зависели, в частности, Словакия, получившая из России в прошлом году 5,3 млн т, или 96% импорта, а также Финляндия (6,3 млн т, 70%) и Венгрия (3,4 млн т, 57%). По данным Bloomberg, в 2021 г. Россия поставляла в Европу порядка 720 000 баррелей в сутки (б/с) по трубопроводам и около 1,57 млн б/с – танкерами.
«Лукойлу» в ЕС принадлежат три НПЗ — в Италии (ISAB), Румынии (Плоешти), Болгарии (Бургас), а также 45%-ная доля в НПЗ Zeeland в Нидерландах. В России у компании четыре НПЗ — в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте. Суммарная мощность НПЗ «Лукойла» составляет 80,4 млн т в год, заводов за рубежом — порядка 25,3 млн т в год (31,5%).
В 2021 г. «Лукойл» увеличил переработку нефти на 7,4% до 63 млн т. Переработка на зарубежных заводах компании выросла на 10% до 20,3 млн т, на нее пришлись 32,2% от всех объемов.
Показатель EBITDA сегмента «Переработка, торговля и сбыт» «Лукойла» в 2021 г. составил 487,3 млрд руб. — 35% от общего показателя EBITDA. Какая доля EBITDA пришлась на переработку за рубежом, компания не поясняет.
В начале мая болгарский телеканал BTV со ссылкой на представителя «Лукойл Болгария» сообщил, что компания видит сложности с полным переключением НПЗ компании в Болгарии на нероссийскую нефть. Компания поясняла, что завод рассчитан на работу с российской нефтью Urals и не имеет реальных альтернатив для ее замещения. В I квартале 2022 г. 63% перерабатываемой на НПЗ в Бургасе нефти имело российское происхождение, во II квартале завод перерабатывает только российскую нефть из-за отсутствия альтернативы на рынке. Технически предприятие может также перерабатывать нефть из стран Ближнего Востока и Северной Африки, но это снизит мощность НПЗ.
В пресс-службе «Лукойла» не ответили на вопросы «Ведомостей» на момент публикации.
НПЗ ISAB перерабатывает около 10 млн т нефти в год, что меньше установленной мощности, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Это связано это с тем, что маржа нефтепереработки в ЕС довольно низкая, поясняет он. «Лукойл» в 2017 г. уже выставлял ISAB на продажу, но не получил цену, которая бы его удовлетворила и в 2019 г. от продажи отказался, напоминает аналитик. За последний год маржа нефтепереработки в ЕС несколько улучшилась, но говорить о существенном вкладе в финансовые показатели «Лукойла» не приходится, отмечает Гришунин. «По итогам IV квартала 2021 г. группа признала убыток от списания зарубежных нефтеперерабатывающих активов на 18,5 млрд руб. в силу ухудшения прогнозов по марже», — добавляет он.
По оценке НРА, европейские заводы «Лукойла» должны перестроиться на те смеси нефти, которые поступают морем и формально не имеют 100%-ного российского происхождения.
Альтернативы поставкам нефти для ISAB по морю, в принципе, существуют, но они касаются прежде всего реэкспорта нефти другими странами в Италию, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. «Ни одна из крупных нефтедобывающих стран кроме России не входит в число крупных торговых партнеров Италии. И то, что ISAB почти на 100% снабжается материнской компанией из РФ, продиктовано более выгодной ценой российской нефти и формированием запасов в ожидании введения эмбарго», — уточнил он.
По мнению Миронюка, вероятность закрытия НПЗ низкая. Завод очень важен для Сицилии, поскольку обеспечивает половину валового регионального продукта данного региона Италии, пояснил эксперт. «Одним из решений может стать организация альтернативных поставок или продажа предприятия другому собственнику. Другим решением для Италии будет временная национализация стратегически важного предприятия, что разрешено для чрезвычайных ситуаций в области энергетики в соответствии с конституцией Италии», — сказал он.