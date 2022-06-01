Российские компании готовятся делать запчасти для иностранных самолетов

Росавиация в апреле – мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к авиарегулятору, и подтвердили представители части компаний. Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС). Среди получивших сертификаты – ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Подали заявки на сертификацию «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», «А-техникс» группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком», добавляет источник.