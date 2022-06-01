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Российские компании готовятся делать запчасти для иностранных самолетов

Но пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования
Арина Литова Денис Ильюшенков
Российские компании уже получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing, большинство из них говорят об импортозамещении деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования / Андрей Гордеев / Ведомости

Росавиация в апреле – мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к авиарегулятору, и подтвердили представители части компаний. Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС). Среди получивших сертификаты – ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Подали заявки на сертификацию «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», «А-техникс» группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком», добавляет источник.

«Авиационные инженерные решения» получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал «Ведомостям» управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев. Сертификат выдан Росавиацией в рамках действующих Федеральных авиационных правил, ч. 21 (ФАП-21). Эти правила регламентируют сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных