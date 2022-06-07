Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Яндекс.Маркет» будет продавать подержанные люксовые товары

Из-за проблем с поставками такая продукция будет востребована
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Маркет» начал продавать бывшие в употреблении сумки от известных люксовых брендов – Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega, рассказал представитель маркетплейса. Соответствующий раздел уже появился на его сайте, средняя цена товаров там превышает 100 000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей».

Партнером проекта там указана платформа The Cultt, которая специализируется на проверке оригинальности люксовых вещей и их перепродаже. Ее соосновательница Татьяна Ермакова подтвердила сотрудничество с маркетплейсом. Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил, что «такие товары позволят заместить ассортимент премиальных брендов, доступность которых сейчас временно ограничена». В будущем маркетплейс планирует добавить в этот раздел и другие категории брендовых вещей, бывших в употреблении, например одежду и обувь. При этом доставка до конечного покупателя будет осуществляться силами продавца, подчеркнул он. Именно этим объясняется наличие партнера, который проверяет выставленные на продажу товары на предмет аутентичности.

Ермакова добавила, что за два года работы ее проекта всего 10% из всех поступивших товаров оказались поддельными и большая часть из них были высокого качества, так называемыми суперфейками, свойства которых достаточно высоки и на первый взгляд они неотличимы от оригинальных. По ее словам, сейчас сервис обрабатывает более 1000 входящих заявок в месяц и в начале сотрудничества с «Яндекс.Маркетом» надеется на их прирост на 25–30%.

«Мегафон» решил продавать подержанные смартфоны

Это направление сможет приносить компании не более 5% доходов

В 2021 г. глобальный оборот персональных товаров категории люкс, по данным британской компании по исследованию рынка Kantar Group, составил $31 млрд. Kantar ожидает, что в этом году этот показатель увеличится на 17%. По данным Globaldata Retail, в прошлом году самые большие объемы продаж и перепродаж люксовых изделий пришлись на Louis Vuitton, Chanel и Hermès. По прогнозам компании ThredUP, в ближайшие 2–3 года оборот люксовых товаров удвоится и преодолеет отметку в $77 млрд. Согласно исследованию РБК, перепродажи продукции категории люкс в России в 2020 г. достигли 97,6 млрд руб., а в прошлом году этот рынок предварительно оценивался уже в 110,6 млрд руб. При этом рынок контрафакта в РФ на 25% превышает рынок люксовых персональных товаров в денежном эквиваленте, напоминает Ермакова.

Вы видите 45% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных