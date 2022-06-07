«Яндекс.Маркет» будет продавать подержанные люксовые товары

В 2021 г. глобальный оборот персональных товаров категории люкс, по данным британской компании по исследованию рынка Kantar Group, составил $31 млрд. Kantar ожидает, что в этом году этот показатель увеличится на 17%. По данным Globaldata Retail, в прошлом году самые большие объемы продаж и перепродаж люксовых изделий пришлись на Louis Vuitton, Chanel и Hermès. По прогнозам компании ThredUP, в ближайшие 2–3 года оборот люксовых товаров удвоится и преодолеет отметку в $77 млрд. Согласно исследованию РБК, перепродажи продукции категории люкс в России в 2020 г. достигли 97,6 млрд руб., а в прошлом году этот рынок предварительно оценивался уже в 110,6 млрд руб. При этом рынок контрафакта в РФ на 25% превышает рынок люксовых персональных товаров в денежном эквиваленте, напоминает Ермакова.