«Яндекс.Маркет» будет продавать подержанные люксовые товары

«Яндекс.Маркет» будет продавать подержанные люксовые товарыИз-за проблем с поставками такая продукция будет востребована
«Яндекс.Маркет» начал продавать бывшие в употреблении сумки от известных люксовых брендов – Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega, рассказал представитель маркетплейса. Соответствующий раздел уже появился на его сайте, средняя цена товаров там превышает 100 000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей».
Партнером проекта там указана платформа The Cultt, которая специализируется на проверке оригинальности люксовых вещей и их перепродаже. Ее соосновательница Татьяна Ермакова подтвердила сотрудничество с маркетплейсом. Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил, что «такие товары позволят заместить ассортимент премиальных брендов, доступность которых сейчас временно ограничена». В будущем маркетплейс планирует добавить в этот раздел и другие категории брендовых вещей, бывших в употреблении, например одежду и обувь. При этом доставка до конечного покупателя будет осуществляться силами продавца, подчеркнул он. Именно этим объясняется наличие партнера, который проверяет выставленные на продажу товары на предмет аутентичности.
Ермакова добавила, что за два года работы ее проекта всего 10% из всех поступивших товаров оказались поддельными и большая часть из них были высокого качества, так называемыми суперфейками, свойства которых достаточно высоки и на первый взгляд они неотличимы от оригинальных. По ее словам, сейчас сервис обрабатывает более 1000 входящих заявок в месяц и в начале сотрудничества с «Яндекс.Маркетом» надеется на их прирост на 25–30%.
В 2021 г. глобальный оборот персональных товаров категории люкс, по данным британской компании по исследованию рынка Kantar Group, составил $31 млрд. Kantar ожидает, что в этом году этот показатель увеличится на 17%. По данным Globaldata Retail, в прошлом году самые большие объемы продаж и перепродаж люксовых изделий пришлись на Louis Vuitton, Chanel и Hermès. По прогнозам компании ThredUP, в ближайшие 2–3 года оборот люксовых товаров удвоится и преодолеет отметку в $77 млрд. Согласно исследованию РБК, перепродажи продукции категории люкс в России в 2020 г. достигли 97,6 млрд руб., а в прошлом году этот рынок предварительно оценивался уже в 110,6 млрд руб. При этом рынок контрафакта в РФ на 25% превышает рынок люксовых персональных товаров в денежном эквиваленте, напоминает Ермакова.