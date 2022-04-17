«Мегафон» решил продавать подержанные смартфоны

На первом этапе услуга появится в Москве и Московской области, а если она будет востребована, «Мегафон» рассчитывает распространить ее и на другие регионы. Это направление бизнеса оператор планирует развивать вместе со своей «дочкой» Smart Bazar. «Мегафон» будет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств, а их полноценным анализом, восстановлением в сервисных центрах займется Smart Bazar, которая до последнего времени сотрудничала по этому же направлению со «Связным».