«Мегафон» решил продавать подержанные смартфоны

«Мегафон» решил продавать подержанные смартфоныЭто направление сможет приносить компании не более 5% доходов
О том, что «Мегафон» начинает продавать подержанные и восстановленные смартфоны, «Ведомостям» рассказал представитель оператора. Их можно будет купить на сайте оператора. Также в конце апреля «Мегафон» рассчитывает запустить и опцию покупки б/у техники у населения, добавил собеседник. «Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки», – уточнил он.
На первом этапе услуга появится в Москве и Московской области, а если она будет востребована, «Мегафон» рассчитывает распространить ее и на другие регионы. Это направление бизнеса оператор планирует развивать вместе со своей «дочкой» Smart Bazar. «Мегафон» будет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств, а их полноценным анализом, восстановлением в сервисных центрах займется Smart Bazar, которая до последнего времени сотрудничала по этому же направлению со «Связным».