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«Мегафон» решил продавать подержанные смартфоны

Это направление сможет приносить компании не более 5% доходов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Выбирая между покупкой телефона у крупного ритейлера и покупкой с рук на интернет-платформе, покупатель, скорее всего, сделает выбор в пользу ритейлера / Евгений Разумный / Ведомости

О том, что «Мегафон» начинает продавать подержанные и восстановленные смартфоны, «Ведомостям» рассказал представитель оператора. Их можно будет купить на сайте оператора. Также в конце апреля «Мегафон» рассчитывает запустить и опцию покупки б/у техники у населения, добавил собеседник. «Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки», – уточнил он.

На первом этапе услуга появится в Москве и Московской области, а если она будет востребована, «Мегафон» рассчитывает распространить ее и на другие регионы. Это направление бизнеса оператор планирует развивать вместе со своей «дочкой» Smart Bazar. «Мегафон» будет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств, а их полноценным анализом, восстановлением в сервисных центрах займется Smart Bazar, которая до последнего времени сотрудничала по этому же направлению со «Связным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных