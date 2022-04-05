«Яндекс.Маркет» запускает продажи подержанных товаров

«Яндекс.Маркет» начал продавать товары, бывшие в употреблении, обнаружил корреспондент «Ведомостей». Представитель сервиса эту информацию подтвердил, уточнив, что компания начала сотрудничать с юридическими лицами, у которых есть опыт работы с такими устройствами и вещами. Он уточняет, что выход в этот сегмент поможет «Яндекс.Маркету» заместить часть ассортимента, на который наблюдается дефицит, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки. Это также дает сервису возможность привлечь новую аудиторию, в том числе тех, кто привык покупать неновые вещи и товары (например, через «Авито», «Юлу» и проч.). Собеседник «Ведомостей» также добавляет, что партнер компании обязан проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить цену, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. В его обязанности также входит предоставление гарантии с бесплатным ремонтом или заменой на три месяца.