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«Яндекс.Маркет» запускает продажи подержанных товаров

Из-за проблем с логистикой такой сервис будет востребован, но недолго
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Маркет» начал продавать товары, бывшие в употреблении, обнаружил корреспондент «Ведомостей». Представитель сервиса эту информацию подтвердил, уточнив, что компания начала сотрудничать с юридическими лицами, у которых есть опыт работы с такими устройствами и вещами. Он уточняет, что выход в этот сегмент поможет «Яндекс.Маркету» заместить часть ассортимента, на который наблюдается дефицит, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки. Это также дает сервису возможность привлечь новую аудиторию, в том числе тех, кто привык покупать неновые вещи и товары (например, через «Авито», «Юлу» и проч.). Собеседник «Ведомостей» также добавляет, что партнер компании обязан проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить цену, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. В его обязанности также входит предоставление гарантии с бесплатным ремонтом или заменой на три месяца.

На данный момент «Яндекс.Маркет» продает только подержанные смартфоны, следует из информации на сайте маркетплейса. Позже компания начнет работать и с другими категориями – детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных