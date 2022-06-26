Продавец спортивных товаров «Кант» закрыл часть магазинов в объектах Decathlon

Партнеры с 2017 г. начали развивать формат «магазин в магазине» (из 3000–4000 кв. м общей площади в каждой точке около трети арендовал «Кант»). Decathlon специализируется на товарах для начинающих и для опытных спортсменов, но был запрос и на товары для более продвинутых пользователей и для работы с этой аудиторией компания привлекла партнера – «Кант», объяснял причину сотрудничества директор по развитию «Декатлон Россия» Даниэль Арфауи. «Кант» специализируется на продаже профессиональной экипировки и сопутствующих товаров для шести видов спорта: горных лыж, сноубордов, беговых лыж, туризма, роликовых коньков и велоспорта.