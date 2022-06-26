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Продавец спортивных товаров «Кант» закрыл часть магазинов в объектах Decathlon

Что будет с партнерством двух ритейлеров, пока неизвестно
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Сеть магазинов спортивных товаров «Кант» вынужденно приостановила работу двух точек в Москве – в торгово-промышленной зоне «Алтуфьево» и в комплексе «Зеленопарк» в Зеленограде, рассказал «Ведомостям» ее управляющий партнер Антон Виноградов. Он связывает это с уходом французского ритейлера Decathlon, с которым его компания развивала совместные проекты в российской столице и Екатеринбурге.

Партнеры с 2017 г. начали развивать формат «магазин в магазине» (из 3000–4000 кв. м общей площади в каждой точке около трети арендовал «Кант»). Decathlon специализируется на товарах для начинающих и для опытных спортсменов, но был запрос и на товары для более продвинутых пользователей и для работы с этой аудиторией компания привлекла партнера – «Кант», объяснял причину сотрудничества директор по развитию «Декатлон Россия» Даниэль Арфауи. «Кант» специализируется на продаже профессиональной экипировки и сопутствующих товаров для шести видов спорта: горных лыж, сноубордов, беговых лыж, туризма, роликовых коньков и велоспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных