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IKEA начала сворачивать розничную сеть

Некоторые торговые центры получили уведомления о расторжении договоров аренды
Маргарита Соболь Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке коммерческой недвижимости. Один из них уточнил, что такие письма получили «почти все» ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA, считают оба собеседника «Ведомостей».

Досрочное расторжение, как правило, влечет значительные штрафы, из-за того что арендодатель несет повышенные риски – например, что не сможет быстро найти нового подходящего арендатора на освободившиеся площади на аналогичную ставку аренды, говорит старший директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, в случае именно досрочного расторжения по вине арендатора последний оставляет депозит и компенсирует партнерам от трех до шести месяцев арендной платы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных