IKEA начала сворачивать розничную сеть

IKEA начала сворачивать розничную сетьНекоторые торговые центры получили уведомления о расторжении договоров аренды
IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке коммерческой недвижимости. Один из них уточнил, что такие письма получили «почти все» ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA, считают оба собеседника «Ведомостей».
Досрочное расторжение, как правило, влечет значительные штрафы, из-за того что арендодатель несет повышенные риски – например, что не сможет быстро найти нового подходящего арендатора на освободившиеся площади на аналогичную ставку аренды, говорит старший директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, в случае именно досрочного расторжения по вине арендатора последний оставляет депозит и компенсирует партнерам от трех до шести месяцев арендной платы.