IKEA начала сворачивать розничную сеть

IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке коммерческой недвижимости. Один из них уточнил, что такие письма получили «почти все» ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA, считают оба собеседника «Ведомостей».