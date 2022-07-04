Добычу хотят защитить от недружественных инвесторов

В марте о прекращении деятельности в России также объявила американская ExxonMobil. В компании также заявили о поэтапном выходе из другого СРП-проекта «Сахалин–1». Это единственный действующий СРП-проект в России, где у российской компании нет контрольного пакета, оператором в нем является ExxonMobil. У американцев в «Сахалине–1» 30%, столько же у японской Sodeco, по 20% у «Роснефти» и индийской ONGC. Формально проект также попадает под описанные в новом законопроекте характеристики, поскольку единственное исключение, которое поправки не затрагивают, – филиалы иностранных компаний, занимающиеся проектами СПГ в рамках соглашений о разделе продукции.