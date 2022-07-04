Добычу хотят защитить от недружественных инвесторов

Добычу хотят защитить от недружественных инвесторовВ Госдуме разработали механизм принудительного перевода недропользователей в российскую юрисдикцию
Госдума 5 июля должна принять во втором чтении законопроект, который позволит через суд переводить иностранных разработчиков недр в российские юрлица. Об этом сообщил «Ведомостям» Сергей Гаврилов, председатель комитета нижней палаты по собственности, разработавшего поправки.
По его словам, законопроект инициирует применение механизма, похожего на тот, что был введен указом президента России в отношении Sakhalin Energy – оператора проекта «Сахалин-2». Как писали «Ведомости», указ был размещен поздно вечером 30 июня на сайте Кремля. Согласно указу, специально созданному российскому ООО передаются все права и обязанности оператора старейшего в России проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2», в котором принимают участие «Газпром» (50% плюс 1 акция), англо-голландская Shell (27,5%) и японские Mitsui и Mitsubishi – 12,5% и 10% акций соответственно. Это делается для защиты национальных интересов и экономической безопасности России, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера», пояснялось в указе.
Из текста поправок в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и отдельные законодательные акты РФ (есть у «Ведомостей») следует, что обратиться в суд с требованием перевести иностранную компанию-недропользователя в юридическую форму российского ООО смогут совладельцы с долей от блокпакета и выше (более 25%), а также директор компании или член ее совета директоров. Иски должны будут подаваться в Московский арбитражный суд, срок рассмотрения — 30 дней.
Подать такой иск можно будет в следующих случаях:
структура из недружественной страны мешает работе филиала в России;
она пытается прекратить целевое использование имущества российского филиала;
в случае объявления иностранными собственниками о прекращении работы в России, при чем очевидные экономические причины для этого отсутствуют;
в случае уведомления более трети сотрудников филиала о сокращении;
если компания соблюдает антироссийские санкции.
После перевода в российскую юрисдикцию иностранные собственники, которые продолжат препятствовать работе филиала в России, могут быть ограничены в правах (лишение права участия в собрании акционеров, приостановка выплата дивидендов и т.д.), следует из текста поправок.
«Это максимально правовая процедура, процедура судебных решений, гарантия прав собственности участникам. При этом предусмотрена возможность [продолжения] финансово-хозяйственной деятельности на российской территории и исполнения международных обязательств», – говорит Гаврилов. Он не уточнил, каких именно СП с иностранными недропользователями в скором времени может коснуться действие законопроекта. «Если будут возникать риски [в сфере недропользования], то на них должен быть дан системный и очень деликатный ответ», – добавил депутат.
По словам Гаврилова, на правки «есть положительные заключения от всех ветвей» власти, и «с высокой долей вероятности» они будут окончательно приняты Госдумой до конца весенней сессии.
Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что основная цель законопроекта – перенести корпоративные споры «в российские суды и сохранить имущество филиала за обществом, которое уже будет считаться российским».
В конце февраля 2022 г. из-за СВО России на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая и «Сахалин-2» (реализуется в рамках соглашения о разделе продукции – СРП), а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» – Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Именно на эти проекты заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов советует обратить внимание как на «наиболее вероятные объекты» действия нового законопроекта.
Shell также ранее заявляла, что прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток – 2», замороженном на неопределенный срок после начала СВО. Компания уточняла, что на конец 2021 г. ее внеоборотные активы в предприятиях в России составляли около $3 млрд.
В марте о прекращении деятельности в России также объявила американская ExxonMobil. В компании также заявили о поэтапном выходе из другого СРП-проекта «Сахалин–1». Это единственный действующий СРП-проект в России, где у российской компании нет контрольного пакета, оператором в нем является ExxonMobil. У американцев в «Сахалине–1» 30%, столько же у японской Sodeco, по 20% у «Роснефти» и индийской ONGC. Формально проект также попадает под описанные в новом законопроекте характеристики, поскольку единственное исключение, которое поправки не затрагивают, – филиалы иностранных компаний, занимающиеся проектами СПГ в рамках соглашений о разделе продукции.
При этом действие поправок может быть применено также к проектам «Новатэка», включая крупнейший действующий «Ямал СПГ», акционерами которого помимо самого «Новатэка» (у него 50,1%) являются французская Total (20%) и китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). «Ямал СПГ» занимается сжижением газа, но не работает в режиме соглашения о разделе продукции.
Фролов предполагает, что в перспективе требования о принудительном переводе через суд в российскую юрисдикцию могут распространить на всех иностранных участников СП, а не только на имеющих принадлежность к недружественным юрисдикциям.