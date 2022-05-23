Shell вышла из совместного предприятия с «Газпром нефтью» на Гыдане

Несмотря на то что выход Shell из СП с «Газпром нефтью» не окажет существенного влияния на операционные показатели российской компании в целом, это решение может «в значительной степени» затруднить дальнейшую реализацию проекта, считает старший аналитик Альфа–банка Никита Блохин. Он отмечает, что британско-голландский концерн «принимал непосредственное участие в оценке запасов проекта и вопросах геофизических исследований и сейсморазведки» на Лескинском и Пухуцяяхском участках. Поскольку вместе с Shell российский рынок покидают ведущие международные нефтесервисные компании, вместе с ними уходят передовые технологии и решения в области геологоразведки, что является неотъемлемой частью технологического процесса освоения новых месторождений, указывает Блохин. «Несмотря на то что экспертиза российских нефтедобывающих компаний в области геологических исследований растет каждый год, выход Shell, безусловно, повлияет на сроки реализации проекта», – заключает эксперт.