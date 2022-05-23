Shell вышла из совместного предприятия с «Газпром нефтью» на Гыдане

Shell вышла из совместного предприятия с «Газпром нефтью» на ГыданеПерспективы реализации проекта силами российской компании туманны, считают аналитики
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell вышла из уставного капитала паритетного СП с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, с 19 мая «Газпром нефть» является единственным владельцем СП. «Ведомости» направили запрос в «Газпром нефть». Представитель Shell подтвердил «Ведомостям» выход компании из СП. Он пояснил, что сделка осуществлена «в рамках объявленного в начале марта 2022 г. концерном намерения выйти из проектов на российском нефтегазовом рынке».
Сделка по созданию СП, в котором Shell получила 50%, была закрыта в декабре 2020 г. Ее сумма не раскрывалась. Изначально участником сделки c долей в 25% (еще 25% предполагалось отдать Shell) также должна была стать испанская Repsol, но в мае 2020 г. она вышла из проекта. В портфель активов «Гыдан энерджи» вошли Лескинский участок недр на полуострове Гыдан в Красноярском крае и примыкающий к нему Пухуцяяхский участок в Тазовском районе ЯНАО.
В релизе «Газпром нефти» по итогам сделки отмечалось, что участки «характеризуются низкой степенью изученности и удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры». Ресурсы Лескинского участка недр ранее оценивались более чем в 100 млн т нефтяного эквивалента (н. э.), Пухуцяяхского – около 35 млн т н. э. За лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Лескинском участке структуры «Газпром нефти» в 2018 г. по итогам аукциона заплатили 504,9 млн руб., лицензия на Пухуцяяхский в 2019 г. обошлась в 20 млн руб. Проект предполагает начало коммерческой добычи в 2028 г., прогнозируемый объем добычи в 2034 г. может достичь 19,9 млн т нефти.
Несмотря на то что выход Shell из СП с «Газпром нефтью» не окажет существенного влияния на операционные показатели российской компании в целом, это решение может «в значительной степени» затруднить дальнейшую реализацию проекта, считает старший аналитик Альфа–банка Никита Блохин. Он отмечает, что британско-голландский концерн «принимал непосредственное участие в оценке запасов проекта и вопросах геофизических исследований и сейсморазведки» на Лескинском и Пухуцяяхском участках. Поскольку вместе с Shell российский рынок покидают ведущие международные нефтесервисные компании, вместе с ними уходят передовые технологии и решения в области геологоразведки, что является неотъемлемой частью технологического процесса освоения новых месторождений, указывает Блохин. «Несмотря на то что экспертиза российских нефтедобывающих компаний в области геологических исследований растет каждый год, выход Shell, безусловно, повлияет на сроки реализации проекта», – заключает эксперт.
Говоря о других возможных партнерах «Газпром нефти» в проекте «Гыдан энерджи», Блохин подчеркивает, что поиск заинтересованных компаний в текущих реалиях «может оказаться крайне проблематичным».
Аналитики не смогли оценить долю Shell в СП. Уход компании лишает «Гыдан энерджи» половины инвестиций, которые надо как-то компенсировать, добавляет член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Поэтому одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать прекращение работ по дальнейшей разработке месторождений. Коптев обращает внимание на то, что Лескинский и Пухуцяяхский участки находятся на низкой стадии изученности и требуют больших вложений «с непонятной перспективой окупаемости». Но в ИРТТЭК не исключают полностью участие в «Гыдан энерджи» зарубежных инвесторов, в частности из Индии и Китая.
На фоне усиления антироссийских санкций после начала СВО на Украине Shell в апреле также заявляла о выходе из СП с «Газпромом» и приостановке участия в проекте «Северный поток – 2». При этом правительство России намерено дать возможность иностранным собственникам компаний, которые решили закрыть предприятия в нашей стране, вернуться в Россию позднее либо продать свою долю другим инвесторам, заявлял ранее вице-премьер Александр Новак («Ведомости» писали об этом 23 марта).