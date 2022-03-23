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Экономика

Новак: иностранные энергетические компании смогут вернуться в Россию

Ведомости

Правительство России даст возможность иностранным собственникам компаний, которые решили закрыть предприятия, вернуться в Россию или продать свою долю, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме. Трансляция заседания велась на Youtube-канале «Дума ТВ».

«Разрабатываются меры по сохранению предприятий, иностранные собственники которых приняли решение по закрытию компаний. При этом собственникам будет предоставлена возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю. Ключевой задачей при этом является сохранение профилей деятельности организации и рабочих мест», — заявил Новак. Он выразил уверенность, что в большинстве случаев будет найден компромисс.

Новак отметил, что правительство готовит системные и отраслевые меры поддержки экономики России, расходы на них составят около 1 трлн руб. Главной задачей он назвал обеспечение устойчивой работы топливно-энергетического комплекса для энергообеспечения экономики и людей, сохранение рабочих мест на предприятиях, помощь компаниям в решении финансовых и отраслевых проблем.

Ранее ряд западных компаний, в том числе нефтегазовых, объявил о выходе из своих российских проектов. Британско-нидерландская Shell планирует выйти из СП с «Газпромом», а также прекратить свое участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Британская British Petroleum планирует в ближайшее время продать свою долю в «Роснефти» (19,75%). Оба директора, назначенные BP в совет директоров российской компании, незамедлительно покинут свои посты.

Норвежская Equinor также решила выйти из совместных предприятий в России и прекратить новые инвестиции в страну. Ей принадлежит по 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац» и в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, а также 33,33% в проекте «Севкомнефтегаза» по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири и 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.

Ранее по теме: Песков: место уходящих из России компаний в будущем займут другие

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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