Песков: место уходящих из России компаний в будущем займут другие
Место зарубежных компаний, уходящих из России на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс», — приводит его слова «РИА Новости».
По мнению Кремля, массированные санкции, введенные США, Евросоюзом и рядом других стран в ответ на военную операцию на Украине, не означают изоляцию России от остального мира. «Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия», — заявил Песков.
Он признал, что экономические отношения сворачиваются с целым рядом государств, включая США, однако с Вашингтоном сохраняются «определенные каналы диалога».
Западные страны начали вводить новые санкции против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, под ограничения попали активы Банка России, несколько крупных банков, включая ВТБ, отключили от системы SWIFT. Десятки крупных технологических компаний, ритейлеров и автоконцернов покинули российский рынок или приостановили продажи в стране.
На этом фоне российский фондовый рынок пережил крупнейший обвал за всю историю, а рубль начал обновлять исторические минимумы. ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Правительство объявило дополнительные меры поддержки экономики, включая новые налоговые льготы, гранты сельскохозяйственным производителям и новый этап амнистии капиталов.