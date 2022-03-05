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Бизнес

Песков: место уходящих из России компаний в будущем займут другие

Ведомости

Место зарубежных компаний, уходящих из России на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Кремля, массированные санкции, введенные США, Евросоюзом и рядом других стран в ответ на военную операцию на Украине, не означают изоляцию России от остального мира. «Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия», — заявил Песков.

Он признал, что экономические отношения сворачиваются с целым рядом государств, включая США, однако с Вашингтоном сохраняются «определенные каналы диалога».

Западные страны начали вводить новые санкции против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, под ограничения попали активы Банка России, несколько крупных банков, включая ВТБ, отключили от системы SWIFT. Десятки крупных технологических компаний, ритейлеров и автоконцернов покинули российский рынок или приостановили продажи в стране.

На этом фоне российский фондовый рынок пережил крупнейший обвал за всю историю, а рубль начал обновлять исторические минимумы. ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Правительство объявило дополнительные меры поддержки экономики, включая новые налоговые льготы, гранты сельскохозяйственным производителям и новый этап амнистии капиталов.

Ранее по теме: Правительство объявило о мерах поддержки экономики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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