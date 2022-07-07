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Сможет ли Казахстан диверсифицировать поставки нефти

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Василий Милькин
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомпании «Казмунайгаз» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для диверсификации экспорта нефти, сообщила 7 июля пресс-служба Токаева.

Будет изучена и возможность привлечь для этого инвесторов Тенгизского проекта, участниками которого являются американские нефтекомпании Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), «Казмунайгаз» (20%) и структура «Лукойла» Lukarco (5%). Также президент Казахстана поручил правительству республики совместно с национальным фондом «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь (этот маршрут позволяет прокачать нефть с запада Казахстана, где сосредоточены крупнейшие месторождения, до границы с Китаем. – «Ведомости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных