Сможет ли Казахстан диверсифицировать поставки нефти

Будет изучена и возможность привлечь для этого инвесторов Тенгизского проекта, участниками которого являются американские нефтекомпании Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), «Казмунайгаз» (20%) и структура «Лукойла» Lukarco (5%). Также президент Казахстана поручил правительству республики совместно с национальным фондом «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь (этот маршрут позволяет прокачать нефть с запада Казахстана, где сосредоточены крупнейшие месторождения, до границы с Китаем. – «Ведомости»).