Чем грозит нефтяному рынку остановка КТК

Чем грозит нефтяному рынку остановка КТКПриостановка отгрузки казахстанской нефти чревата дефицитом топлива в ЕС, считают эксперты
«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК–P) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Об этом 6 июля сообщается на сайте консорциума.
В релизе уточняется, что они были обнаружены по итогам проверки, инициированной в марте текущего года вице-премьером РФ Викторией Абрамченко. Она поручила Ространснадзору, Росприроднадзору и Ростехнадзору провести оценку техсостояния опасных производственных объектов КТК–Р и соблюдения в порту Новороссийска экологических требований. По итогам проверки Ространснадзор выявил «несколько документарных нарушений по ликвидации аварийных разливов нефти». Разлив нефти в порту по вине КТК произошел в сентябре 2021 г., а в апреле 2022 г. суд по требованию Росприроднадзора обязал компанию выплатить в качестве компенсации за ущерб окружающей среде 5,3 млрд руб.
По итогам проверки Ространснадзора 6 июня КТК выдано предписание об устранении нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1.2. КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией), следует из сообщения КТК.
В релизе КТК подчеркивается, что «несмотря на то что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 г., Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток». «Ходатайство «КТК–Р» об отложении рассмотрения дела в целях направления возражений по приостановке деятельности суд оставил без удовлетворения», – говорится в сообщении.
В компании намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
КТК – один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Основными акционерами КТК являются: госкомпания «Транснефть» (управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%); американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium) владеет 15%, структура «Лукойла» Lukarco B.V. – 12,5%. Также среди акционеров американская Mobil Caspian Pipeline и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и англо–голландской Shell) – по 7,5%, BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.
Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Мощность трубопровода составляет 67 млн т нефти в год. По данным КТК, по итогам 2021 г. на морском терминале было отгружено 60,7 млн т нефти, что на 2,9% больше результата 2020 г.
Утром 6 июля на расположенном на западе Казахстана месторождении Тенгиз, которое является крупнейшей сырьевой базой поставок по КТК, произошел взрыв трубы, в результате которого двое рабочих погибли и трое пострадали, передал «Интерфакс». Но на производственную деятельность, как сообщили агентству в пресс-службе «Тенгизшевройл», это не повлияло.
Нефтегазовое месторождение Тенгиз является одним из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,2 млрд т. Его разработкой занимается компания «Тенгизшевройл», им владеют Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), госкомпания «Казмунайгаз» (20%) и Lukarco (5%).
Пропускная способность КТК составляет около 1,3 млн барр./сутки, уточняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, и большая часть поставляемой по нему нефти попадает в Южную Европу. «Приостановка отгрузок казахстанской нефти может усугубить ситуацию с доступностью топлива в Европе и стимулировать более активные закупки сырья из других источников, в том числе из России», – полагает он.
При этом, добавляет эксперт, в глобальном масштабе падение отгрузок по КТК вряд ли существенно отразится на нефтяных ценах. С начала военной операции на Украине и до начала июля нефть Brent подорожала на 26% до $112, WTI – на 12% до $106.
5 июля стоимость сентябрьского фьючерса нефти североморской марки Brent на бирже ICE снизилась на 10,4% до $101,7/барр. впервые с 11 мая, следует из данных торгов. Стоимость августовского фьючерса американской WTI упала на 9,3% до $98,3/барр. 6 июля Brent по состоянию на 13.30 мск торгуется по $103,9 за баррель (+1,1% к предыдущей сессии), WTI – $99,91 (+0,4% к предыдущей сессии).
«Остановка КТК может быть компенсирована восстановлением добычи в других частях мира, где сейчас также наблюдаются перебои с добычей по разным причинам – например, в Ливии, Эквадоре и Норвегии», – резюмирует он.
Аналитик «Финама» Александр Потавин напоминает, что в конце марта текущего года КТК уже закрывался почти на месяц и цены на нефть тогда также шли вниз. 21 марта в районе морского терминала КТК из–за сильного шторма были повреждены два из трех выносных причальных устройств (ВПУ), из–за чего отгрузку нефти даже пришлось приостановить. В рабочем состоянии оставался лишь ВПУ-1. Починить ВПУ-3 удалось к 24 апреля, ВПУ-2 – к концу мая.
«Недопоставки нефти тогда оценивались в 320 000 барр./сутки до конца апреля. Новость о приостановке КТК в начале апреля удержала стоимость нефти марки Brent от снижения ниже $95/барр. Думаю, что и сейчас стоит ждать схожей реакции нефтяного рынка», – добавляет он. По оценке Потавина, котировки Brent в ближайшее время не станут опускаться ниже отметки в $100/барр.
В среду стало известно, что минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкций, запрещающих поставки отдельных товаров в Россию (первым его заметил «Коммерсантъ»). При этом пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что «пока никаких решений не принималось». «Пока, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше развивать взаимодействие [между Казахстаном и РФ]», – добавил он.
Ранее со стороны Казахстана был сделан ряд неоднозначных заявлений в отношении России. В частности, 17 июня президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2022) сказал, что Казахстан не намерен признавать такие «квазигосударственные образования», как ДНР и ЛНР. А в январе Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркивал, что «не Россия, а ОДКБ» направила свой миротворческий контингент для сглаживания ситуации, когда в стране в начале 2022 г. начались массовые выступления и беспорядки.
Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что прямой связи между ограничением поставок КТК и действиями Казахстанских властей нет. Но при этом политолог обращает внимание, что до 80% казахстанской экспортной нефти идет через российскую территорию. «Очевидно, ищутся административные точки давления друг на друга», – полагает Притчин.
По его словам, Казахстан занимает двойственную позицию: «С одной стороны, ему выгодно быть звеном в обходе антироссийских санкций с помощью параллельного импорта за счет роста таможенных сборов. С другой, он фактически начинает выполнять западные антироссийские ограничения», – констатирует он. В качестве примера таких недружественных действий Притчин приводит ужесточение правил для россиян в финансовом секторе, что «уже привело к продаже "Сбером" своей казахстанской «дочки» и усложнению возможности открытия казахстанских карт физлицами».