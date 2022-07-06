Чем грозит нефтяному рынку остановка КТК

В релизе уточняется, что они были обнаружены по итогам проверки, инициированной в марте текущего года вице-премьером РФ Викторией Абрамченко. Она поручила Ространснадзору, Росприроднадзору и Ростехнадзору провести оценку техсостояния опасных производственных объектов КТК–Р и соблюдения в порту Новороссийска экологических требований. По итогам проверки Ространснадзор выявил «несколько документарных нарушений по ликвидации аварийных разливов нефти». Разлив нефти в порту по вине КТК произошел в сентябре 2021 г., а в апреле 2022 г. суд по требованию Росприроднадзора обязал компанию выплатить в качестве компенсации за ущерб окружающей среде 5,3 млрд руб.