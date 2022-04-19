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Экономика

Минфин Казахстана: ущерб от аварии на КТК может составить до $330 млн

Ведомости

Казахстан оценивает ущерб от аварии на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в сумму до $330 млн, сказал журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

«Цифру на данный момент никто не может назвать, все будет зависеть от того, в какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше санкционные меры», — сказал Жамаубаев (цитата по ТАСС). По его словам, ущерб от аварии составит порядка 100-150 млрд тенге ($220–330 млн).

КТК — один из крупнейших инвестпроектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск проходит более двух третей от всей экспортируемой Казахстаном нефти. Трубопровод протяженностью около 1500 км доставляет нефть с месторождений в Казахстане и России до морского терминала под Новороссийском, где ее загружают на танкеры для отправки на мировые рынки.

КТК 22 марта приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале под Новороссийском после того, как они были повреждены из-за аномального шторма. В консорциуме повреждения назвали критическими, вице-премьер Александр Новак сообщал, что восстановление работы КТК может занять полтора-два месяца.

По данным минэнерго Казахстана, потери нефтедобычи из-за аварии могут составить около 320 000 баррелей в сутки. Глава ведомства Болат Акчулаков заявил, что Казахстан не сможет перенаправить весь объем экспортируемого по КТК сырья на альтернативные маршруты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных