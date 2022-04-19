Минфин Казахстана: ущерб от аварии на КТК может составить до $330 млн

КТК — один из крупнейших инвестпроектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск проходит более двух третей от всей экспортируемой Казахстаном нефти. Трубопровод протяженностью около 1500 км доставляет нефть с месторождений в Казахстане и России до морского терминала под Новороссийском, где ее загружают на танкеры для отправки на мировые рынки.