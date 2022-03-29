Казахстан может потерять около 1,3 млн т нефти в сутки в период ремонта терминала КТК

КТК — один из крупнейших инвестпроектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск проходит более двух третей от всей экспортируемой Казахстаном нефти. Трубопровод протяженностью около 1500 км доставляет нефть с месторождений в Казахстане и России до морского терминала под Новороссийском. Через последний экспортируется порядка 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./c. При этом около 53 т нефти было добыто на казахстанских месторождениях Тенгиз (26,5 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,2 млн т). С российских месторождений Каспийского моря поступило по КТК 7,6 млн т нефти.