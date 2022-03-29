Казахстан может потерять около 1,3 млн т нефти в сутки в период ремонта терминала КТК
Из-за ремонта объектов на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском Казахстан может до конца апреля терять около 320 000 баррелей в сутки, или 1,3 млн т нефти. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.
В ведомстве уточнили, что сокращение добычи будет считаться «частью компенсационного плана» в рамках взаимодействия с партнерами по нефтяному альянсу ОПЕК+. Ожидается, что к концу июля Казахстан полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках сделки.
Погрузка нефти на терминале компании под Новороссийском была полностью остановлена на прошлой неделе после того, как два из трех действующих выносных причальных устройств были повреждены из-за шторма. Точные сроки восстановления устройств не назывались, в компании подчеркнули, что «ремонт займет продолжительный период».
До этого компания сообщала, что у нее в распоряжении есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, однако контрактование поставки запчастей «в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения». Горбань сказал, что многие поставщики уже отказываются поставлять комплектующие. Компания прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования, но конкретных результатов пока нет, добавил он. Руководство консорциума предупредило о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу.
КТК — один из крупнейших инвестпроектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск проходит более двух третей от всей экспортируемой Казахстаном нефти. Трубопровод протяженностью около 1500 км доставляет нефть с месторождений в Казахстане и России до морского терминала под Новороссийском. Через последний экспортируется порядка 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./c. При этом около 53 т нефти было добыто на казахстанских месторождениях Тенгиз (26,5 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,2 млн т). С российских месторождений Каспийского моря поступило по КТК 7,6 млн т нефти.
Крупнейшими акционерами КТК являются являются российская госкомпания «Транснефть» (24%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium (15%) и структура «Лукойла» Lukarco B.V. (12,5%). Американской Mobil Caspian Pipeline и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и англо-голландской Shell) принадлежит по 7,5%, BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. — по 2%, Oryx Caspian Pipeline LLC и Kazakhstan Pipeline Ventures – по 1,75%.