Суд в Новороссийске на месяц приостановил деятельность КТК
Приморский районный суд Новороссийска 5 июля постановил «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) приостановить деятельность на 30 суток из-за нарушений в Плане ликвидации аварийных разливов нефти, сообщила пресс-служба компании. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.
«Каспийский трубопроводный консорциум» действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком», — говорится в заявлении компании.
В пресс-службе рассказали, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору, Ростехнадзору и Росморречфлоту оценить техническое состояние опасных производственных объектов «КТК-Р» и соблюдение экологических требований при их эксплуатации. По результатам проверки, которая прошла 6 мая, выявили несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН) и выдали предписание устранить их до 30 ноября.
В компании отметили, что уже 6 июня начальник Новороссийского линейного отдела Южного УГМРН Ространснадзора составил протокол об административном правонарушении в части плана ЛРН. Затем ведомство обратилось в суд, чтобы приостановить деятельность компании на 90 суток, и заявило об этом во время судебного заседания 5 июля. Суд не удовлетворил ходатайство КТК о переносе рассмотрения дела, чтобы направить возражения по приостановке деятельности, и решил приостановить ее на 30 суток.
В марте этого года погрузку нефти на терминале КТК под Новороссийском полностью остановили, потому что два из трех действующих выносных причальных устройств были повреждены из-за шторма. В компании заявили, что их ремонт займет «продолжительный период».
КТК – это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском. Через него экспортируют около 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./с.