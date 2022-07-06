Газета
Общество

Суд в Новороссийске на месяц приостановил деятельность КТК

Ведомости

Приморский районный суд Новороссийска 5 июля постановил «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) приостановить деятельность на 30 суток из-за нарушений в Плане ликвидации аварийных разливов нефти, сообщила пресс-служба компании. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.

«Каспийский трубопроводный консорциум» действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком», — говорится в заявлении компании.

В пресс-службе рассказали, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору, Ростехнадзору и Росморречфлоту оценить техническое состояние опасных производственных объектов «КТК-Р» и соблюдение экологических требований при их эксплуатации. По результатам проверки, которая прошла 6 мая, выявили несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН) и выдали предписание устранить их до 30 ноября.

В компании отметили, что уже 6 июня начальник Новороссийского линейного отдела Южного УГМРН Ространснадзора составил протокол об административном правонарушении в части плана ЛРН. Затем ведомство обратилось в суд, чтобы приостановить деятельность компании на 90 суток, и заявило об этом во время судебного заседания 5 июля. Суд не удовлетворил ходатайство КТК о переносе рассмотрения дела, чтобы направить возражения по приостановке деятельности, и решил приостановить ее на 30 суток.

В марте этого года погрузку нефти на терминале КТК под Новороссийском полностью остановили, потому что два из трех действующих выносных причальных устройств были повреждены из-за шторма. В компании заявили, что их ремонт займет «продолжительный период».

КТК – это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском. Через него экспортируют около 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./с.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных