Как россияне нашли способ делать покупки в зарубежных интернет-магазинах

За январь – июнь 2022 г. заказано почти 323 000 товаров (+30% в годовом выражении) общим весом 128 т, следует из данных CDEK Forward. Это подразделение занимается доставкой товаров из других стран через посредников. С марта по май включительно в CDEK Forward было оформлено более 39 000 заказов. При этом за первое полугодие 2022 г. зарубежные интернет-магазины отказали россиянам в покупке товаров через посредников на 130 млн руб., говорит представитель СДЭК. Годом ранее сумма отказов составила 11 млн руб.