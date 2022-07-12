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Как россияне нашли способ делать покупки в зарубежных интернет-магазинах

После блокировки трансграничных платежей стала популярна доставка через посредников
Ксения Потаева
Самым популярным брендом среди россиян, по данным CDEK Forward, в первом полугодии стал Calvin Klein / ТАСС

На фоне общего снижения трансграничной торговли из-за проблем с логистикой и проведением платежей за рубеж россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах через посредников. Об этом «Ведомостям» рассказали в логистических компаниях СДЭК, Boxberry и Ozon.

За январь – июнь 2022 г. заказано почти 323 000 товаров (+30% в годовом выражении) общим весом 128 т, следует из данных CDEK Forward. Это подразделение занимается доставкой товаров из других стран через посредников. С марта по май включительно в CDEK Forward было оформлено более 39 000 заказов. При этом за первое полугодие 2022 г. зарубежные интернет-магазины отказали россиянам в покупке товаров через посредников на 130 млн руб., говорит представитель СДЭК. Годом ранее сумма отказов составила 11 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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