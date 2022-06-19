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Какие товары ажиотажно скупают в России в начале летнего сезона

Население крупных городов активно занялось дачами и обновлением гардероба
Ксения Потаева Маргарита Соболь
У ПЭК объем перевозок материалов для строительства и ремонта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 62% / Максим Стулов / Ведомости

Курьерские службы отмечают резкий скачок спроса на доставку одежды и стройматериалов в городах-миллионниках России. Об этом «Ведомостям» рассказали аналитики служб доставки СДЭК, Boxberry, ПЭК и Pony Express. В апреле – мае 2022 г. чаще всего заказывали личные вещи, включая одежду и обувь, изделия для спорта и отдыха, стройматериалы, товары для дачи. Год назад в апреле – мае самый высокий спрос был на доставку садового оборудования, саженцев, семян, а также мотоциклов, скутеров и лодок.

В целом в 2022 г., по данным участников рынка, лидерами по числу отправлений в курьерских службах стали Москва и Санкт-Петербург, также наблюдается рост объемов доставки в Татарстан и города-миллионники Уральского ФО. Например, у Boxberry за апрель – май показатель по Казани вырос на 30%, на 24% увеличилось число отправлений в Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: число отправлений выросло на 20%. В 2021 г. лидерами среди крупных городов России по объемам доставки стали Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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