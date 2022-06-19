Какие товары ажиотажно скупают в России в начале летнего сезона

Какие товары ажиотажно скупают в России в начале летнего сезонаНаселение крупных городов активно занялось дачами и обновлением гардероба
Курьерские службы отмечают резкий скачок спроса на доставку одежды и стройматериалов в городах-миллионниках России. Об этом «Ведомостям» рассказали аналитики служб доставки СДЭК, Boxberry, ПЭК и Pony Express. В апреле – мае 2022 г. чаще всего заказывали личные вещи, включая одежду и обувь, изделия для спорта и отдыха, стройматериалы, товары для дачи. Год назад в апреле – мае самый высокий спрос был на доставку садового оборудования, саженцев, семян, а также мотоциклов, скутеров и лодок.
В целом в 2022 г., по данным участников рынка, лидерами по числу отправлений в курьерских службах стали Москва и Санкт-Петербург, также наблюдается рост объемов доставки в Татарстан и города-миллионники Уральского ФО. Например, у Boxberry за апрель – май показатель по Казани вырос на 30%, на 24% увеличилось число отправлений в Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: число отправлений выросло на 20%. В 2021 г. лидерами среди крупных городов России по объемам доставки стали Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи.