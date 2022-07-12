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Золотодобывающий Petropavlovsk запросил внешнее управление и будет продавать активы

Компания фактически банкротится, а ее предприятия могут отойти основному кредитору – УГМК
Василий Милькин
Все производственные активы британского Petropavlovsk находятся в России, преимущественно в Амурской области / Petropavlovsk

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России – зарегистрированный в Великобритании Petropavlovsk – 12 июля сообщила, что подала заявление в Высокий суд Лондона для назначения внешнего управления.

Petropavlovsk указывает, что не может погасить срочный заем на $201 млн (с учетом процентов), права требования по которому принадлежат «УГМК-инвесту» – инвестиционной «дочке» Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Совет директоров золотодобытчика считает маловероятной возможность его рефинансирования. Внешними управляющими компания предлагает назначить Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из Opus Business Advisory Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных