Золотодобывающий Petropavlovsk запросил внешнее управление и будет продавать активы

Petropavlovsk указывает, что не может погасить срочный заем на $201 млн (с учетом процентов), права требования по которому принадлежат «УГМК-инвесту» – инвестиционной «дочке» Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Совет директоров золотодобытчика считает маловероятной возможность его рефинансирования. Внешними управляющими компания предлагает назначить Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из Opus Business Advisory Group.