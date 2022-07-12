Золотодобывающий Petropavlovsk запросил внешнее управление и будет продавать активы

Золотодобывающий Petropavlovsk запросил внешнее управление и будет продавать активыКомпания фактически банкротится, а ее предприятия могут отойти основному кредитору – УГМК
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России – зарегистрированный в Великобритании Petropavlovsk – 12 июля сообщила, что подала заявление в Высокий суд Лондона для назначения внешнего управления.
Petropavlovsk указывает, что не может погасить срочный заем на $201 млн (с учетом процентов), права требования по которому принадлежат «УГМК-инвесту» – инвестиционной «дочке» Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Совет директоров золотодобытчика считает маловероятной возможность его рефинансирования. Внешними управляющими компания предлагает назначить Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из Opus Business Advisory Group.
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